Nasce il “Torneo delle Nazioni”

Sabato 23 maggio 2026, con il match inaugurale Stati Uniti-Italia, prenderà il via il Torneo delle Nazioni, il nuovo progetto didattico-sportivo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, pensato per celebrare l’avvicinamento alla FIFA World Cup 2026 attraverso i valori dello sport e del dialogo tra i popoli. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra le Ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti in Italia, il CSI Roma e la Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per offrire ai giovani un’esperienza educativa capace di coniugare attività motoria, crescita personale e apertura internazionale.

«Il Torneo delle Nazioni - spiega Silvia Marrara, capo ufficio XII - Diplomazia sportiva del Ministero Degli Affari Esteri E Della Cooperazione Internazionale - è un’iniziativa che si colloca nel solco di ciò che intendiamo con diplomazia sportiva. Attraverso lo sport, e il calcio in particolare, avviciniamo i giovani anche al mondo della Farnesina e delle relazioni internazionali. Li ospiteremo qui per una visita guidata speciale e racconteremo loro quanto sport e diplomazia hanno in comune, una sinergia importante per una cultura di pace , valori, rispetto, dialogo fra Paesi e popoli.»

Daniele Pasquini, presidente CSI Roma, descrive la manifestazione: «Il progetto mira a promuovere tra i ragazzi i valori del fair play, del rispetto delle regole e dell’avversario, della collaborazione e del gioco di squadra, valorizzando al tempo stesso il dialogo tra culture e la partecipazione attiva. Attraverso il linguaggio universale dello sport, gli studenti saranno stimolati a sviluppare competenze relazionali, senso di responsabilità e capacità di confronto, maturando la consapevolezza di appartenere a una comunità sempre più ampia, multiculturale e interconnessa. Il confronto con tradizioni, storie e identità differenti rappresenta infatti un’occasione concreta di crescita personale e di educazione al rispetto reciproco».

Il torneo si disputerà sui campi dell'Istituto ACORN International School, in via, della Giustiniana 1200, e dell'Istituto Massimo, via Massimiliano Massimo 7, e coinvolgerà 144 studenti e studentesse, suddivisi in 12 squadre, impegnate in un appassionante torneo di calcio a 5 che si svilupperà attraverso 30 partite, con finali previste il 30 maggio.

Ogni squadra sarà “adottata” da una delle ambasciate aderenti e scenderà in campo indossando le divise ufficiali delle rispettive nazionali, trasformando il campo di gioco in un simbolico incontro tra culture. Accanto alla competizione sportiva, infatti, il Torneo delle Nazioni propone un articolato percorso formativo che renderà ogni partecipante protagonista di un’esperienza immersiva e concreta. Tra il 19 e il 22 maggio, le squadre visiteranno le ambasciate gemellate per conoscere storia, tradizioni, lingua, istituzioni e curiosità dei Paesi rappresentati. Gli studenti avranno così l’opportunità di entrare in contatto diretto con realtà internazionali spesso percepite come lontane, ampliando il proprio sguardo sul mondo e maturando una maggiore consapevolezza interculturale.

L’esperienza educativa sarà inoltre arricchita da momenti di confronto con rappresentanti istituzionali, attività di gruppo e occasioni di dialogo, trasformando il Torneo delle Nazioni in un laboratorio di cittadinanza globale dove sport e cultura diventano strumenti concreti di crescita.

Queste le squadre partecipanti:

Italia - rappresentata dall’Istituto Murialdo

Canada - Istituto Massimo

Paesi Bassi – Liceo Spagnolo Cervantes

Messico - San Giuseppe Artigiano

Germania - Istituto Vincenzo Pacifici

Colombia - Istituto Sacro Cuore

Costa D’Avorio - Istituto Saint Dominique

Stati Uniti - Istituto Cerioli

Inghilterra - CSI Roma Est

Scozia - Istituto Paolombini

Paraguay - Acorn International

Australia - Gesù Bambino a Sacco Pastore

