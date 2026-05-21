Brignone e Del Piero al Premio De Sanctis

Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro nel supergigante e nello slalom gigante ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, e Alessandro Del Piero, insieme ai promotori di Calciosociale per il progetto “Curva dei Miracoli” e Chiara Mazzel, atleta paralimpica insieme ai tributati di menzione speciale Tommaso Fumagalli e il Parma Calcio, saranno protagonisti il prossimo 3 giugno alle ore 16 a Roma, al Salone Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Premio De Sanctis “Sport, Rispetto e Legalità” 2026. La giuria è composta da Gabriella Palmieri Sandulli, presidente, e da Andrea Abodi, Gianni Letta, Marco Mezzaroma, Michele Uva, Giuseppe Chinè, Marco Tardelli, Flavio Siniscalchi, Chiara Palermo, Gianfranco Coppola; un riconoscimento alla memoria sarà dedicato ad Alex Zanardi, simbolo universale di resilienza, coraggio e rinascita attraverso lo sport.

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