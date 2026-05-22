12 Ore Nuotando con AmOre 2026: a Roma la staffetta solidale per l'AISM

ROMA – Lo sport che abbatte le barriere e unisce una comunità intera nel segno della solidarietà. È stata presentata ufficialmente ieri, presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, l’undicesima edizione della “12 Ore Nuotando con AmOre per AISM”.

L'attesissima staffetta di nuoto endurance, organizzata da AISM Roma in collaborazione con il partner tecnico Swimming Travel, si terrà domenica 7 giugno 2026 presso il Centro Federale Valco San Paolo di Roma. L'evento, aperto gratuitamente al pubblico, punta a superare i record degli anni precedenti (oltre 1000 partecipanti nel 2025) per trasformare ogni bracciata in un aiuto concreto.

Lo sport come terapia e inclusione sociale

Durante la conferenza stampa, istituzioni e accademici hanno sottolineato il valore profondo dell'iniziativa. Il Prof. Giuseppe Vannozzi (Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie al Foro Italico) ha ricordato come lo sport sia uno “strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita, soprattutto in presenza di fragilità”, tesi avvalorata dal ricercatore Alessandro Scotto Di Palumbo, che ha evidenziato i benefici unici dell'ambiente acquatico per le patologie croniche.

La Presidente di AISM Roma, Francesca Di Giovanni, ha dichiarato:

“Dal 1968 siamo accanto alle persone con sclerosi multipla e ai loro caregiver. Se la ricerca ha fatto passi da gigante, manifestazioni come la 12 Ore sono vitali: non sono solo raccolta fondi, ma una straordinaria occasione di inclusione e partecipazione sociale.”

Anche Roma Capitale ha espresso il suo pieno sostegno tramite il Consigliere Capitolino Giorgio Trabucco: “Sostenere lo sport integrato e abbattere ogni barriera è la nostra missione”, ha commentato, portando i saluti dell'Assessore allo Sport Alessandro Onorato.

Il programma dell'evento: 12 ore di nuoto e pallanuoto Under 12

Domenica 7 giugno saranno 18 le squadre a darsi battaglia (e supporto) in acqua per 12 ore consecutive. In corsia scenderanno nuotatori di ogni età e livello: amatori, master, agonisti e atleti con disabilità.

Ma non ci sarà solo la staffetta. Il programma della giornata prevede:

Torneo Under 12 di pallanuoto: organizzato insieme ad AQVAROMA, vedrà coinvolte fino a 10 società sportive nella vasca indoor.

Ospiti e campioni: attesi grandi nomi dello sport e dello spettacolo (nelle passate edizioni hanno partecipato campioni del calibro di Massimiliano Rosolino, Alessia Zecchini, Ilenia Colanero e l'influencer Leonardo Bocci).

Musica e intrattenimento: la giornata sarà animata da Radio Roma (media partner dell'evento) con i DJ set di DJ RUSH.

Come verranno utilizzati i fondi raccolti?

Dal 2014 a oggi, l'ideatore della maratona Luciano Vietri (Swimming Travel) ha permesso di raccogliere oltre 80.000 euro per AISM Roma.

Se i fondi del 2025 hanno finanziato corsi di nuoto accessibili e percorsi di benessere (come Feldenkrais e Mindfulness), l'obiettivo del 2026 è ancora più concreto: una parte significativa della raccolta sarà destinata al potenziamento del servizio di supporto alla mobilità. Questo permetterà ad oltre 250 persone con Sclerosi Multipla nella Capitale di essere accompagnate in sicurezza presso i Centri Clinici per ricevere le cure necessarie.

Info utili, iscrizioni e patrocinio

L'evento è patrocinato dall'Assessorato allo Sport di Roma Capitale, FIN, FINP, CONI Lazio e CIP Lazio, con il supporto del Main Sponsor Fondazione BCC Roma e numerosi partner nazionali.

Quando: Domenica 7 giugno 2026

Dove: Centro Federale Valco San Paolo, Roma

Ingresso pubblico: Gratuito

Scadenza iscrizioni: Le iscrizioni per i nuotatori sono aperte fino al 1° giugno 2026.

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