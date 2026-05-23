Tibur Open Gym, fino a domenica sport, inclusione e benessere nel cuore di Roma

Ha preso il via giovedì 21 maggio, dalle ore 14.30, presso il Parco Bei di Via di Casal Bruciato, nel cuore del IV Municipio di Roma, la quarta edizione di TIBUR OPEN GYM, la grande manifestazione dedicata allo sport, al benessere e all’inclusione sociale che, dopo il successo delle prime tre edizioni, torna ad animare il territorio con quattro giornate ricche di attività, incontri e momenti di aggregazione. Un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per il quadrante Tiburtino, capace di coinvolgere famiglie, giovani, scuole, associazioni e cittadini di tutte le età in un grande villaggio dello sport a cielo aperto.

Fino a domenica 24 maggio il suggestivo Parco Bei si trasformerà infatti in uno spazio dedicato alla pratica sportiva, alla socialità e alla promozione di uno stile di vita sano e attivo. L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dal IV Municipio di Roma Capitale ed è organizzato da ACSD Smile Events.

Grande attenzione sarà rivolta al coinvolgimento del mondo della scuola e delle nuove generazioni. La mattina di venerdì 22 è stata interamente dedicata alle scuole con oltre 300 studenti provenienti dagli istituti del territorio, tra cui il Piersanti Mattarella dei plessi Casalbertone e Facchinetti, insieme alla scuola Angelo Braschi di Grottaferrata, che raggiungerà la manifestazione con pullman dedicati.

Gli studenti saranno protagonisti di attività sportive guidate da istruttori e operatori qualificati, vivendo un’esperienza formativa pensata per trasmettere il valore dello sport come strumento fondamentale di crescita personale, benessere e inclusione sociale. Attraverso la pratica sportiva, i ragazzi avranno l’opportunità di comprendere quanto l’attività fisica contribuisca al benessere psicofisico, favorendo al tempo stesso la diffusione di valori educativi essenziali come il rispetto delle regole, la collaborazione, la condivisione, l’inclusione e il fair play.

L’iniziativa vedrà inoltre il coinvolgimento e il sostegno operativo all’interno della manifestazione, dei ragazzi impegnati nei percorsi PCTO degli istituti Giovanni Paolo II di Ostia, dell’Istituto Agrario Emilio Sereni e dell’Istituto Aniene di Roma, che metteranno in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo svolto nei mesi precedenti.

Il momento inaugurale ufficiale si è svolto venerdì con Il tradizionale taglio del nastro alla presenza del Presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti, dell’Assessore alle Attività Sportive Maurizio Rossi e della Vice Presidente del Municipio Roma IV con delega a Scuola, Politiche Giovanili, Infanzia e Pari Opportunità Annarita Leobruni.

Per tutta la durata della manifestazione il Parco Bei ospiterà decine di attività sportive pensate per coinvolgere il pubblico in maniera attiva e partecipativa.

I visitatori avranno la possibilità di avvicinarsi a numerose discipline tradizionali e innovative, dal golf agli scacchi, dall’arrampicata sportiva al calcio, dall’hockey al basket, dalla pallavolo al tennis, fino al badminton, tennis tavolo, pugilato, tiro con l’arco, biliardo, biliardino, bocce e attività dedicate alla psicomotricità. Accanto agli sport più conosciuti, particolare spazio sarà riservato anche ai giochi tradizionali di strada come il tiro alla fune, il salto con la corda e la campana, riproposti in chiave educativa e aggregativa per valorizzare il movimento all’aria aperta e il gioco condiviso.

Cuore pulsante dell’evento sarà l’area palco, concepita come uno spazio dinamico di aggregazione e intrattenimento collettivo. Qui verranno organizzate sessioni fitness guidate, allenamenti di gruppo, attività motorie, animazione e balli collettivi grazie alla presenza di cyclette, step e attrezzature sportive a disposizione del pubblico.

Non mancheranno inoltre attività innovative e dimostrative legate alle nuove tecnologie applicate allo sport, quali gli eSport, con simulatori e strumenti interattivi che permetteranno ai partecipanti di sperimentare discipline meno conosciute in maniera coinvolgente e sicura. Particolare curiosità sarà dedicata anche agli sport nautici, come SUP, surf e motonautica, presentati attraverso dimostrazioni e strumenti didattici interattivi.

Tibur Open Gym conferma così la propria vocazione inclusiva e sociale, promuovendo lo sport come strumento di benessere, educazione e partecipazione. Grande attenzione sarà infatti riservata anche agli over 65, con attività motorie a basso impatto studiate per favorire il movimento, la socializzazione e la qualità della vita. Un grande evento aperto alla città che, attraverso lo sport, punta a creare comunità, valorizzare il territorio e trasmettere valori positivi alle nuove generazioni.

Oggi dalle ore 9.30 alle 18 e domenica 24 maggio dalle ore 9.30 alle 17. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento.