Al Parma Calcio il premio nazionale “Costruiamo Gentilezza nello sport”

Il Parma Calcio 1913 ha ricevuto il Premio Nazionale “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, riconoscimento ideato dalla giornalista sportiva Gaia Simonetti e promosso dall'USSI Toscana (Unione Stampa Sportiva Italiana) e USSI insieme all'Associazione Cor et Amor.

La consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, il cui simbolo è una maglia disegnata dai bambini e dalle bambine, si è tenuta al Museo del Parma.

A consegnare il riconoscimento al Ceo Federico Cherubini sono stati Gianluca Zurlini, vicepresidente Ussi Emilia-Romagna e Gaia Simonetti di Ussi Toscana.

Il premio, che è stato consegnato nel tempo a 40 donne e uomini di sport, vuole celebrare l'importante percorso intrapreso dal club crociato non solo sul piano agonistico, ma soprattutto sul fronte della responsabilità sociale, della sostenibilità ambientale e dei progetti legati all'inclusione.

Il Parma Calcio si è distinto nel panorama calcistico per aver promosso in modo attivo la cultura del rispetto attraverso una serie di gesti e con iniziative che hanno coinvolto anche i calciatori.

Le ultime consegne del Premio hanno visto indossare la maglia di ambasciatore di gentilezza a Riccardo Cucchi per il suo impegno legato ai diritti dell'uomo attraverso lo sport, e a Patrizio Oliva, che ha ricevuto il riconoscimento da Germana delle Canne, per il suo impegno nel sociale attraverso lo sport nei luoghi dei giovani.