Al Parma Calcio il premio nazionale “Costruiamo Gentilezza nello sport”
Il Parma Calcio 1913 ha ricevuto il Premio Nazionale “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, riconoscimento ideato dalla giornalista sportiva Gaia Simonetti e promosso dall'USSI Toscana (Unione Stampa Sportiva Italiana) e USSI insieme all'Associazione Cor et Amor.
La consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, il cui simbolo è una maglia disegnata dai bambini e dalle bambine, si è tenuta al Museo del Parma.
A consegnare il riconoscimento al Ceo Federico Cherubini sono stati Gianluca Zurlini, vicepresidente Ussi Emilia-Romagna e Gaia Simonetti di Ussi Toscana.
Il premio, che è stato consegnato nel tempo a 40 donne e uomini di sport, vuole celebrare l'importante percorso intrapreso dal club crociato non solo sul piano agonistico, ma soprattutto sul fronte della responsabilità sociale, della sostenibilità ambientale e dei progetti legati all'inclusione.
Il Parma Calcio si è distinto nel panorama calcistico per aver promosso in modo attivo la cultura del rispetto attraverso una serie di gesti e con iniziative che hanno coinvolto anche i calciatori.
Le ultime consegne del Premio hanno visto indossare la maglia di ambasciatore di gentilezza a Riccardo Cucchi per il suo impegno legato ai diritti dell'uomo attraverso lo sport, e a Patrizio Oliva, che ha ricevuto il riconoscimento da Germana delle Canne, per il suo impegno nel sociale attraverso lo sport nei luoghi dei giovani.
Nella foto del Parma Calcio 1913 il momento della consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport al CEO Federico Cherubini