Presentata la Volpe Argentata Invitational 2026: golf e auto storiche al Parco di Roma Golf 

ROMA – Confermato il format vincente su due giornate, la “Volpe Argentata Invitational” ha svelato il programma della sua ottava edizione. Presentata nella sede sociale dell'Automobile Club Roma, la rassegna ideata da Prisca Taruffi – figlia del leggendario Piero Taruffi, icona dell’automobilismo italiano, e lei stessa campionessa di rally – torna a celebrare il mito della “Volpe Argentata”, soprannome attribuito a Taruffi per i suoi precoci capelli grigi e per l’astuzia al volante. L’edizione 2026 avrà un significato ancora più speciale, perché celebrerà i 120 anni dalla nascita del grande pilota, tema centrale della conferenza di presentazione. Accanto a Prisca Taruffi erano presenti Giuseppina Fusco, presidente ACI Roma, Mariano Angelucci, consigliere comunale di Roma, e il dottor Pietro Gasbarra, presidente del Parco di Roma Golf Club. Tutti accomunati dall’attesa per uno spettacolo che animerà le giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno. Il sipario si alzerà all’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, dove i proprietari delle vetture potranno mettersi alla prova al volante tra esercizi di sicurezza e prove tecniche, seguiti dallo staff del Centro di Guida Sicura. Poi il cuore dell’evento si sposterà nella splendida cornice del Parco di Roma Golf Club che, domenica 7 giugno, ospiterà l’attesa esposizione di auto storiche, la competizione golfistica e la cena di gala, preceduta dal suggestivo Concerto della Polizia di Stato. La soddisfazione di Prisca Taruffi – In un'edizione resa ancora più simbolica dalla coincidenza con i 120 anni della Lancia, marchio con cui Taruffi ha firmato alcune delle sue imprese più iconiche, e con i 120 anni della Targa Florio, teatro di una delle sue vittorie più memorabili al volante della Lancia D24.

È palpabile l’emozione di Prisca Taruffi: "Sono molto felice che queste tre celebrazioni coincidano. Tra mio padre e Gianni Lancia c’erano stima, amicizia e un grande senso di squadra. Da figlia mi sento in dovere di mantenere viva la memoria di mio padre, un pilota fuori dagli schemi tradizionali. Quest'anno esporremo anche la mitica Lancia D24, la vettura con cui mio padre ha vinto il Giro di Sicilia, la Targa Florio e la Catania-Etna. Lui considerava la Targa Florio la gara su strada più difficile, molto fisica anche perché, dettaglio affascinante, aveva una media di nove curve al chilometro". Parte cruciale dell’evento sarà anche la Golf Amateur Challenge, che quest’anno premierà la prima coppia lorda e la prima coppia netta con una riproduzione in miniatura del casco vintage dell’ingegner Piero Taruffi. Un’altra novità che riempie d’orgoglio gli organizzatori: "Oltre ad aver introdotto questo nuovo premio, da questa edizione tutti i vincitori del torneo saranno invitati a partecipare alla finale del circuito Under Pairs, che si svolgerà al Golf Club Le Fonti di Bologna. Il vincitore della finale conquisterà un viaggio in Sudafrica". Le parole di Mariano Angelucci – “Ci tengo a ringraziare la presidentessa Fusco, il presidente Gasbarra e Prisca Taruffi. La volpe Argentata è un evento importante non solo a livello cittadino, dove è entrato nel tessuto storico della città, ma anche a livello nazionale richiamando tanti appassionati - le parole di Mariano Angelucci, consigliere comunale di Roma -. In più essendo una rassegna con eventi collegati il valore dell’iniziativa cresce e questo facilità anche le cose per chi viene da fuori roma. Il 6 e il 7 giugno invito tutti a fruire di questo evento straordinario per il quale Prisca ha lavorato tantissimo, anche perché organizzare qualcosa del genere richiede tempo e tanto supporto. Se ci sono delle idee da mettere a terra, le nostre porte sono sempre aperte”.

La due giorni di Volpe Argentata – Con un livello sempre più alto delle vetture partecipanti, la Volpe Argentata Exhibition si conferma ormai un autentico vanto per la Capitale. L’esposizione di automobili e moto storiche, patrocinata da ACI Storico, si terrà domenica 7 giugno nello splendido scenario del Parco di Roma Golf Club: un’occasione unica per ammirare da vicino autentici gioielli dell’automobilismo d’epoca. Nella stessa giornata spazio anche alla competizione golfistica e alla cena di gala, preceduta dal suggestivo Concerto della Polizia di Stato. Tra le vetture più attese, oltre alla Lancia D24, presente grazie alla collaborazione con il MAUTO, ci saranno anche la Lancia B24, la Lancia B20, l’Appia Sport Zagato, l’Appia Vignale e molte altre icone senza tempo. Sabato 6 giugno, invece, le danze si apriranno all’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi. A partire dalle ore 14.30, i proprietari avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica: mettere alla prova le proprie abilità al volante cimentandosi in esercizi di sicurezza e prove tecniche sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura. Un momento dinamico, formativo ma anche altamente spettacolare, che ha già acceso l’entusiasmo degli iscritti, pronti a trascorrere un pomeriggio speciale in pista insieme a Prisca Taruffi.