Violenza di genere: un incontro pubblico nel Nord Roma per fare il punto su prevenzione e servizi di supporto
Un momento di confronto, analisi e informazione per fare il punto sulle strategie di contrasto alla violenza di genere e presentare i servizi di supporto attivi sul territorio. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico che si terrà il 27 maggio, alle ore 17:30 presso la sede del Omune di Riano. L'appuntamento mira a coinvolgere la cittadinanza su un tema drammaticamente attuale, offrendo una panoramica sia istituzionale sia operativa delle tutele a disposizione delle donne.
Il programma e i relatori
Il panel dei relatori prevede interventi istituzionali e tecnici, pensati per analizzare il fenomeno sotto diversi punti di vista:
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Tiziana Biolghini, Consigliera Metropolitana delegata alle Pari Opportunità, aprirà il confronto concentrandosi sulle cause profonde del fenomeno. Il suo intervento illustrerà le misure di prevenzione e i progetti di supporto concretamente messi in campo dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
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Federico Conte, Direttore del Consorzio Valle del Tevere, farà invece una panoramica sui servizi di prossimità. Al centro del suo discorso ci saranno gli sportelli antiviolenza attivi nel territorio a nord di Roma, con un focus specifico sull'imminente apertura del nuovo presidio nel Comune di Riano, un passo fondamentale per il potenziamento della rete di tutela locale.
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Carla Centioni, Presidente del Centro Antiviolenza (CAV) "Galassia" di Formello, sposterà l'attenzione sulla realtà quotidiana dell'emergenza. Attraverso i dati del centro e le storie delle donne che scelgono di chiedere aiuto, verrà analizzata anche l'evoluzione della percezione sociale del fenomeno negli ultimi anni.
Comunità consapevole e prevenzione
L'iniziativa si propone come uno spazio aperto a tutti i cittadini, nato non solo per informare, ma anche per sensibilizzare la popolazione. L'obiettivo delle istituzioni coinvolte è quello di fornire alla cittadinanza gli strumenti culturali e conoscitivi necessari per riconoscere i segnali della violenza e promuovere una cultura del rispetto, contribuendo così alla costruzione di una comunità più sicura, solidale e consapevole.