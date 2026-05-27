Violenza di genere: un incontro pubblico nel Nord Roma per fare il punto su prevenzione e servizi di supporto

Un momento di confronto, analisi e informazione per fare il punto sulle strategie di contrasto alla violenza di genere e presentare i servizi di supporto attivi sul territorio. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico che si terrà il 27 maggio, alle ore 17:30 presso la sede del Omune di Riano. L'appuntamento mira a coinvolgere la cittadinanza su un tema drammaticamente attuale, offrendo una panoramica sia istituzionale sia operativa delle tutele a disposizione delle donne.