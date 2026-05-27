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Business a canestro: Alessandro Benetton lancia la nuova rubrica social “Basketalk”

Business a canestro: Alessandro Benetton lancia la nuova rubrica social “Basketalk”

Il Presidente di Edizione e Mundys lancia "Basketalk": il business si racconta a canestro per una community da oltre 350 mila follower
2 min

Riflettere sulle grandi decisioni aziendali mentre si fa un "due tiri" sul parquet. È questa l'idea alla base di “Basketalk”, la nuova rubrica social ideata da Alessandro Benetton. Nel nuovo format, il Presidente di Edizione e Mundys unisce la passione per lo sport al racconto aziendale, affrontando temi di attualità, nuovi progetti e strategie di business direttamente da un campo da pallacanestro.

L'ispirazione affonda le radici oltreoceano, richiamando lo stile comunicativo di grandi leader internazionali. Un approccio decisamente in linea con il percorso personale e la formazione statunitense di Benetton. Il parallelismo più immediato è quello con Jon Gray, CEO di Blackstone, che nell’ultimo anno ha trasformato le sue corse mattutine in un momento di confronto e dialogo con il pubblico.

“Ogni tanto mi capita di fare due tiri a canestro mentre rifletto sulle decisioni legate ai business in cui sono coinvolto. Oggi ho deciso di condividere questi pensieri con voi”, ha spiegato Benetton nel primo video della serie, lanciato questa mattina sui suoi canali ufficiali.

Una community in costante crescita

“Basketalk” non viaggerà da sola, ma andrà ad arricchire l'ecosistema digitale del manager, affiancandosi al già popolarissimo e consolidato format “Un Caffè Con Alessandro”, che nel corso degli anni ha registrato milioni di visualizzazioni complessive.

Con questa nuova iniziativa, Benetton punta a rafforzare il legame con la sua community social, che oggi conta oltre 350 mila follower complessivi, confermando la sua capacità di innovare i linguaggi della corporate communication e della leadership contemporanea, rendendoli sempre più accessibili, informali e vicini al pubblico.

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