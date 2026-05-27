Gianfranco Zola premiato a Napoli durante “La notte dei leoni”

Una notte di emozioni, sport e solidarietà ha acceso martedì lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione de “La Notte dei Leoni” , l’evento benefico che ha riportato in campo alcune delle più amate leggende del calcio azzurro .

L’iniziativa ha riunito ex campioni, artisti e volti del mondo dello spettacolo in una serata dal forte valore umano e sociale.

Al centro dell’evento la sfida disputata davanti ad un pubblico caloroso e coinvolto che ha visto scendere in campo le squadre “Napoli Legends & Friends”, “World Legends & Friends” e la “Nazionale Attori 1971”, storica realtà impegnata da oltre 50 anni in eventi benefici e solidali.

Ad arbitrare il match Fabio Maresca, direttore di gara napoletano. La serata è stata accompagnata anche dalla presenza di Peppe Iodice, mentre l’Inno di Mameli è stato suonato dalla Fanfara dei Bersaglieri. Una cornice popolare, napoletana e televisiva, che ha trasformato una partita benefica in un grande evento cittadino.

La madrina della manifestazione è stata la giornalista Francesca Fagnani. La manifestazione ha sostenuto la ricostruzione del teatro dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida e la Fondazione Santobono Pausilipon, trasformando il calcio in uno strumento concreto di solidarietà.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna del Premio alla Carriera Human Value Award a Gianfranco Zola, premiato dall’imprenditore Mauro Atturo per il suo straordinario percorso sportivo e umano.

Considerato una delle più grandi eccellenze del calcio italiano, Zola ha lasciato un segno indelebile nella storia di SSC Napoli, Parma Calcio 1913 e soprattutto del Chelsea FC, club di cui è diventato una vera leggenda internazionale. Vincitore di numerosi trofei tra Italia e Inghilterra, nel 1997 è stato nominato Miglior Calciatore della Premier League ed è stato successivamente inserito nella Hall of Fame del Chelsea.

Accanto ai successi sportivi, Zola si è distinto negli anni per il suo impegno sociale e benefico, diventando nel 2007 Goodwill Ambassador di UNICEF Italia e partecipando a numerose iniziative dedicate ai giovani e alle persone più fragili.

«È stato un grande onore consegnare questo riconoscimento a Gianfranco Zola, un uomo che rappresenta l’eccellenza non solo nello sport, ma soprattutto nei valori umani. “La Notte dei Leoni” è una serata che parla la nostra stessa lingua: quella dello sport, del rispetto e della vicinanza ai più fragili. Gianfranco è stato uno dei più grandi calciatori italiani nel mondo, mantenendo però sempre un’umiltà rara e un profondo rispetto per tutti», ha dichiarato Mauro Atturo.

La premiazione, accompagnata dall’applauso dello stadio, ha rappresentato uno dei momenti simbolo dell’intera manifestazione, rafforzando il messaggio dell’evento: unire sport, solidarietà e valori umani attraverso esempi positivi capaci di ispirare le nuove generazioni.