Cinecittà World accende l’estate dal 30 maggio con Aqua World, grandi eventi e il divertimento serale

Tre parchi, infinite emozioni, 40 attrazioni, 7 aree tematiche, spettacoli dal vivo e un palinsesto di grandi eventi: dal 30 maggio Cinecittà World inaugura ufficialmente l’Estate 2026 con l’apertura di Aqua World e un lungo weekend di divertimento pensato per chi vuole vivere avventure degne di un film.

Con il ponte del 2 giugno esplode l’offerta estiva del Parco divertimenti dove il cinema prende vita con un ricco calendario di appuntamenti che prolunga il divertimento nelle serate estive sotto le stelle. Protagonista della stagione è Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World: spiagge, scivoli, giochi d’acqua e aree relax pensate per vivere una vacanza in paradiso a pochi minuti da Roma.

Gli ospiti possono lasciarsi cullare dal Fiume Lento Paradiso, sfidare le curve mozzafiato degli scivoli Vortex & Boomerang o rilassarsi al sole nelle Aree Vip immerse nella vegetazione, tra ombrelloni e lettini riservati.

La Cinepiscina con musica e animazione live accende l’estate insieme agli immancabili schiuma-party del weekend e agli eventi speciali. La bella stagione a Cinecittà World entra nel vivo con un palinsesto di spettacoli ed eventi che estende il divertimento dell’estate fino a sera. Ad arricchire gli show del Parco arriva K-Pop- il Ritmo Perduto, l’energia del pop coreano da ballare e cantare con tutta la famiglia.

La stagione degli eventi prende il via il 7 giugno con Cinecittà World Soccer Experience, il torneo dedicato alle scuole calcio del Lazio con premiazioni, parate e il Meet&Greet con i Pirlas V e il Boss della Tecnica, youtuber da milioni di visualizzazioni.

Il weekend del 13 e 14 giugno il Parco si trasforma con Roma Comics, il festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop, tra cosplayer, artisti, parate e contest. Le notti poi si accendono con Stelle di Fuoco, lo spettacolare show di fuochi d’artificio sincronizzati con le colonne sonore del cinema: il 13 e 14 giugno saranno dedicati a Morricone e Moroder, il 20 e 21 giugno ai compositori hollywoodiani.

Il mese si chiude con il più grande omaggio mai realizzato dedicato a Bud Spencer, a 10 anni esatti dalla sua scomparsa: il Bud Spencer Tribute – 10 anni senza Bud. L’evento, ideato dalla famiglia Pedersoli e realizzato in collaborazione con The Bulldozers - il fan club internazionale dedicato a Bud Spencer e Terence Hill – si terrà al Parco dal 26 al 28 giugno e offrirà tre giorni di spettacoli, musica live, tra cui l’attesissimo concerto degli Oliver Onions, parate di auto iconiche dei film, stunt show e tante attività per celebrare uno degli attori più amati di sempre insieme alle famiglie e ai fan di tutto il mondo.

Per chi cerca un’esperienza fuori dal tempo, Roma World riporta gli ospiti nell’Antica Roma tra Spettacoli dei Gladiatori, Show dei Rapaci, il Tiro con l’Arco, gli animali della fattoria, le cene in Taberna e il nuovo show serale “Roma Eterna – il Giuramento degli elementi”. Il Villaggio dei Legionari rende l’esperienza ancora più immersiva con la possibilità di pernottare in tenda e vivere una giornata da antico romano. “Oggi il pubblico cerca esperienze sempre più immersive e diversificate - spiega David Tommaso, Direttore Generale Cinecittà World - Con un unico biglietto 3 parchi Cinecittà World offre agli ospiti una vera vacanza in un giorno: un viaggio che di giorno, e adesso anche di sera, li conduce attraverso mondi diversi, tra attrazioni, spettacoli, eventi unici in Italia ed esperienze per tutte le età”.