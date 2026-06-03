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SportRiano 2026: il grande appuntamento con lo sport torna nel cuore della città

SportRiano 2026: il grande appuntamento con lo sport torna nel cuore della città

Tutto è pronto per la quinta edizione di SportRiano, l’evento diventato ormai un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di sport e per le famiglie del territorio. Dal 12 al 14 giugno, Largo Falcone e Borsellino si trasformerà in una grande arena a cielo aperto
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Tutto è pronto per la quinta edizione di SportRiano, l’evento diventato ormai un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di sport e per le famiglie del nostro territorio. Dal 12 al 14 giugno, Largo Falcone e Borsellino si trasformerà in una grande arena a cielo aperto, celebrando il movimento, il benessere e lo spirito di comunità.

Cinque anni di passione e condivisione

Giunto al suo quinto anniversario, SportRiano si conferma una manifestazione capace di unire diverse discipline sotto un unico grande tetto. L’obiettivo resta quello di sempre: accorciare le distanze tra le realtà sportive locali e il pubblico, offrendo una vetrina speciale per conoscere da vicino i trainer che, con dedizione, lavorano quotidianamente con i propri allievi.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire il lavoro che si cela dietro le quinte, osservare da vicino le tecniche di allenamento e celebrare i brillanti risultati raggiunti dai giovani atleti durante l’anno sportivo.

Non solo sport: il palinsesto dell’intrattenimento

SportRiano non è solo tecnica e agonismo, ma una vera e propria festa. Ogni sera, da venerdì a domenica, il palco principale sarà il cuore pulsante dell’evento: le esibizioni sportive si alterneranno a momenti di musica, spettacolo e intrattenimento di qualità, pensati per coinvolgere spettatori di ogni età.

Un evento da vivere in famiglia

Se il palco è protagonista, non sarà da meno tutto ciò che ruoterà attorno all'area principale. L’organizzazione ha preparato un programma ricco che trasforma Largo Falcone e Borsellino in un luogo di incontro a 360 gradi:

  • Area bimbi e attività: spazio al divertimento con le passeggiate sui pony, dedicate ai più piccoli.
  • Mercatini ed esposizioni: un percorso tra stand dove curiosare e scoprire le novità legate al mondo dello sport e dell’artigianato.
  • Stand gastronomici: per godersi un aperitivo o una cena all’aria aperta tra un’esibizione e l’altra.
  • Punti informativi: le postazioni ideali per chi desidera ricevere consigli, iscriversi a un corso o semplicemente conoscere meglio le discipline offerte sul territorio.

Appuntamento in piazza

La chiamata è rivolta a tutti: sportivi, curiosi, famiglie e chiunque voglia passare tre serate all'insegna del divertimento sano.

  • Dove: Largo Falcone e Borsellino
  • Quando: Dal 12 al 14 giugno 2026
  • Orario: Tutte le sere a partire dalle 18:00

Non mancate: venite a scoprire il vostro prossimo sport preferito e a sostenere i talenti della città!

 

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