Migliaia di partecipanti in acqua per fare la differenza: la 12 Ore Nuotando con AmOre per AISM 2026, un successo oltre ogni record!

Domenica 7 giugno , al C.F. Polo Acquatico Valco San Paolo , a concretizzare una magnifica giornata di sport e solidarietà, organizzata in sinergia tra AISM Roma e Swimming Travel , sono accorsi in tantissimi, con la voglia di condividere una memorabile impresa collettiva.

La 12 Ore si conferma infatti una straordinaria opportunità che esemplifica in modo ineguagliabile l’impegno di AISM per una società pienamente inclusiva e valorizzante la partecipazione autonoma delle persone con sclerosi multipla e disabilità.

Potenza dello sport e in particolare del benessere derivante dal nuoto, ma soprattutto dell’incredibile gioco di squadra a sostegno di un obiettivo benefico prioritario, sostenuto sul campo da ospiti importanti: Massimiliano Rosolino, protagonista come sempre in vasca con sua figlia Sofia, Alessia Zecchini, Emanuele Blandamura, Cristina Chiuso, Marco Fratini, Erika Gaetani in rappresentanza del Centro Sportivo Carabinieri, Ambra Lisa Lo Bianco, Lisa Andretta, l’attore e influencer Leonardo Bocci, Cristina Guerra, la testimonial AISM, Ileana Speziale, ma anche via social, altrettanti campioni: Alessia Filippi, Antonella Fantini, Luca Da Prato, Ilenia Colanero, Carlotta Gilli, Cristina Nuti, Giovanni Pilu D’Ottavio, Gaia Giulietti e molti altri.

Atmosfera carica di energia e positività grazie alle 18 squadre impegnate nella sfidante staffetta no stop, dalle 8 alle 20, in cui hanno fatto crollare il precedente record di 840 km nuotati, stabilito al Centro Federale Pietralata nel 2024! Il team più performante ancora una volta, Sapienza Sport, con 63,375 km percorsi, seguiti da Ondalunga con 62,900 km alla prima fortunata partecipazione, e Nautilus (62,675 km), veterani della manifestazione. Ai Francobolli l’ambitissimo premio di squadra più generosa, ma non ha sfigurato nessun Team, compresi gli ultimi in classifica, Sport&Smile, con 36,250 km percorsi in allegria.

Tutte le Squadre in gara meritano la citazione per l’impegno profuso: Cavallucci Marini AISM, Affogo ma non mollo, Atletico ma non troppo, Avio, I Capatosta, Crampo Libero, Scostumati, Lumache di mare, Nettuno Club Collatina, Nudibranchi, Paperi dell’Appio Latino, Piano Piano ma arriviamo, The Shark.

Accanto alla staffetta, tutto il giorno, attività rigenerante a cura della Scuola Italiana Operatori Shiatsu e, nella piscina indoor, ancora tanta adrenalina con il torneo benefico under 12 di pallanuoto, organizzato dal partner solidale AQVAROMA, al quale hanno partecipato dandosi battaglia per tutta la mattina i seguenti Team: Aqvaroma, Olympic Roma, Villa Aurelia Sporting Club, Finplus Pietralata, Finplus Foro Italico, Finplus Viterbo, Centro Italia Nuoto, Juventus Pallanuoto.

La 12 Ore Nuotando con AmOre si conferma una vera festa dello sport accessibile: hanno infatti partecipato alla gara ben 75 nuotatori con disabilità, sclerosi multipla, ma non solo. Molto apprezzata in particolare la presenza dei ragazzi del Progetto Filippide e della squadra di pallanuoto paralimpico SSD Octopus al completo.

A sostegno della valenza sociale dell’evento, numerosi gli interventi istituzionali: i rappresentanti AISM Gianluca Pedicini, Presidente della Conferenza delle persone con sclerosi multipla, Francesca Di Giovanni e Lucia Palmisano, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di AISM Roma. Presenti in gran numero gli Enti patrocinanti con: Giuseppe Andreana, Presidente Comitato Paralimpico Lazio, Giorgio Trabucco, Capogruppo Lista Civica Gualtieri e Membro X Commissione Sport, Benessere e Qualità della vita - delegato Assessorato allo Sport e ai Grandi Eventi, Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio 8, Rino Fabiano, Assessore allo Sport Municipio 2, Paolo Pani, Direttore del Centro Federale Nuoto Valco San Paolo, il Prof. Alessandro Scotto Di Palumbo, delegato dell’ Università del Foro Italico, nuovo Ente partner della 12 Ore.

AISM Roma destinerà i proventi dell’iniziativa al potenziamento del servizio di supporto alla mobilità per necessità sanitarie presso i centri clinici della Capitale (progetto SMuoviamoci). Un intervento concreto per rispondere a un bisogno sempre più diffuso, che coinvolge ogni anno oltre 250 persone con sclerosi multipla e i loro familiari, prioritariamente in relazione alle loro esigenze sanitarie e terapeutiche.

A sostenere la causa di AISM in occasione della 12 Ore Nuotando con AmOre, numerosi partner d’eccezione, fondamentali non solo alla riuscita dell’evento ma soprattutto alle finalità progettuali di AISM Roma:

Main sponsor: Fondazione BCC Roma

Top sponsor: Poste Italiane, ISS International

Partner: 1877 Stein, MLM Consulting, SwimProve, Acqua Minerale San Benedetto, Forhans, Blor, Luce Beauty by Alessia Marcuzzi, Dole Italia, Kit4Promotion, LabelBike, Casale del Giglio, Celda PA, Hero Light, Piresti, Moviemedia.

Enti sostenitori: Prioritalia, ManagerItalia, Rotary Club Campidoglio

Media partner: Radio Roma, che ha curato animazione e intrattenimento con DJ RUSH per l’intera giornata e Agenzia Meedya.