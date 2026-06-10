Integratori boom in Italia grazie agli influencer: l'allarme dei nutrizionisti

Integrare meglio che nutrirsi? Decisamente no. E anche nel nostro paese c'è bisogno di prenderne consapevolezza. Gli italiani, infatti, sono tra i primi consumatori europei d’integratori sportivi. L’occasione per verificarlo concretamente è stata offerta dalla recente manifestazione ciclistica gran fondo di San Benedetto del Tronto organizzata dall’Asd Bicigustando di Sonia Roscioli. All’interno dell’evento ci sono stati momenti di analisi e dibattito. Molto interessante quello che ha visto coinvolto il professor Marco De Angelis, docente della scuola CONI e nutrizionista, tra gli altri, dei marciatori cinesi che ha puntato l’indice sulla trasformazione dello sport agonistico in un atto anche commerciale. Soprattutto tra i ragazzi. «La pressione commerciale - ha sottolineato De Angelis - è sempre più forte sull’alimentazione e sta condizionando le scelte degli atleti e dei nutrizionisti verso certi integratori. Tutto ciò non provoca necessariamente danni ma non produce nemmeno benefici - ha spiegato De Angelis - Tuttavia genera una rincorsa verso costosi prodotti d’élite. E a soffrire di più sono proprio i nutrizionisti che vengono spesso sostituiti da influencer legati ad aziende in grado di trasformare il mercato».

I DATI RECENTI - Per l’Unione Italiana Food ben il 26% delle quota europea del mercato degli integratori e con essi una quota significativa degli adulti che li utilizzano perché fanno sport appartiene all’Italia. Mentre Germania e Francia sono distanziate rispettivamente con il 19% e 15%. Secondo l’osservatorio nazionale influencer marketing 40.000 persone fanno questo lavoro in Italia con il più grande fatturato europeo di 550 milioni di euro. Parallelamente salgono anche gli integratori sportivi che da 1,03 miliardi attuali in Europa raggiungeranno nel 2031 1.53 miliardi di euro (dati Businesscoot agenzia di ricerca francese che incrocia dati governativi a quelli di ricercatori). In forte crescita il mercato europeo per l’agenzia di ricerche Indiana Mordor Intelligence: da 6 miliardi circa attuali si salirà a quasi 10 miliardi di euro nel 2031 nel settore degli integratori sportivi. Le vitamine e i sali minerali sono ai primi posti per volume ma le proteine restano le favorite per fatturato da chi pratica sport. Le farmacie e parafarmacie sono i canali di vendita più diffusi.

POPULISMO DIETOLOGICO. Nell’era dei populismi quello dietologico sportivo non fa eccezione, anzi! Uno dei pochi prodotti che non riesce a trovare una valorizzazione commerciale e quindi un impiego utile per esempio è il bicarbonato. Il professor De Angelis afferma che il prodotto è utile per chi lavora soprattutto sopra soglie ragguardevoli. Nonostante i tentativi vani di ricerca per trasformarlo in articolo commerciale ė rimasto nelle retrovie dimenticato da tutti.