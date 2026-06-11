Mr. Oro d’Oro su DMAX: dal record da 300mila spettatori alle novità della seconda stagione

Il panorama dei factual show italiani ha un nuovo re indiscusso, capace di catalizzare l'attenzione del pubblico e di ottenere performance straordinarie. Parliamo dell'incredibile successo di “ Mr. Oro - Tutto ha un prezzo ”, trasmissione che ha fatto registrare 300mila spettatori sintonizzati per l'atto finale della prima stagione. La puntata conclusiva, trasmessa sul canale DMAX (canale 52 del digitale terrestre), ha letteralmente sbaragliato la concorrenza della programmazione tematica, confermando quanto le storie di compravendita di preziosi e le trattative commerciali riescano ad appassionare una platea transgenerazionale sempre più vasta e fedele.

Un successo televisivo chiamato Mr. Oro d'Oro

Questa straordinaria serie factual, prodotta dalla casa di produzione GiUMa, ha saputo trasformare la quotidianità del business dell'oro in un racconto avvincente e ricco di suspense. Il clamoroso traguardo per Mr. Oro d'Oro di 300mila spettatori rappresenta un trampolino di lancio perfetto per il futuro del brand. Forte di un’ampia popolarità digitale - che conta già oltre 450mila follower attivi su TikTok e quasi 250mila seguaci su Instagram - il celebre brand sta già capitalizzando questo momento d'oro. Le riprese della attesa seconda stagione sono infatti ufficialmente iniziate e proseguiranno a ritmo serrato per tutto il mese di giugno e per quello di luglio, promettendo puntate ancora più ricche, dinamiche e piene di colpi di scena.

Il ruolo di Loredana sarà ancora più importante

La vera grande novità di questo nuovo ciclo di episodi riguarda l'evoluzione del cast: la mitica Loredana sarà infatti sempre più protagonista. In questa seconda stagione, Loredana assumerà un ruolo ancora più importante, ritrovandosi al centro delle trattative più complesse e affascinanti della televisione. La sinergia tra i due protagonisti promette anche di regalare dinamiche inedite che terranno il pubblico incollato sullo schermo.

La presenza sul territorio da Milano a Torino

Il successo del format televisivo cammina di pari passo con il consolidamento sul territorio della prestigiosa rete Compro Oro d’Oro. I clienti e gli appassionati del programma possono fare affidamento su una rete solida e capillarmente diffusa, che vanta storiche ed efficienti sedi operative a Milano, Cormano, Bresso e Torino. Una presenza geografica strategica che testimonia la serietà e la professionalità di un marchio che ha saputo conquistare prima la fiducia dei cittadini e poi quella del pubblico televisivo nazionale.