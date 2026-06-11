Il calcio e le buone notizie

C'è una squadra che non scende in campo, ma è dietro le quinte e comunica lo sport. Racconta le campagne social e sociali legate all'inclusione, alla lotta ad ogni forma di discriminazione, alla responsabilità sociale e ideando anche progetti come "Fare squadra contro la violenza", che ha visto per la prima volta, nel calcio, con incontri con giocatori e giocatrici la testimonianza dei genitori di Michela, giovane donna fiorentina vittima di femminicidio.

A raccontare il calcio come ambasciatore di valori, sono Gaia Simonetti e Verdiana Corbianco, che curano la comunicazione dell'area CSR LND. Lo fanno per la Headline, Agenzia di giornalisti, che ha al suo interno oltre il 70% di competenze al femminile. In questi giorni, Headline ha compiuto 30 anni. Fondata a Firenze da Leonardo Bartoletti, ha ricevuto una pergamena da Sara Funaro, sindaca di Firenze. Le celebrazioni sono poi continuate alla Camera dei Deputati con un confronto sulla comunicazione e suoi cambiamenti.

La comunicazione dell'Area CSR, guidata da Luca De Simoni, è stata anche case history in un intervento all’interno del corso “Sustainability Manager nello Sport” dell’Università di Bologna.

L’incontro, coordinato dal direttore del corso, Maurizio Marano, ha rappresentato un’importante occasione di condivisione con gli studenti sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale nel mondo sportivo.