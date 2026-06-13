Ogni gol vale acqua potabile: l’Area CSR LND e Oxfam insieme per il Beach Soccer Tour 2026

Lo sport è un ambasciatore di valori e di solidarietà. L'Area CSR della LND annuncia la partnership con Oxfam, leader mondiale nei progetti di aiuto umanitario e lotta alle disuguaglianze, che sarà il Charity Partner ufficiale del Beach Soccer Tour 2026.

L'accordo, in particolare, prevede un'attivazione concreta, che rende protagonisti e impegnati in prima persona coloro che scendono in campo: per ogni gol segnato durante tutte le sfide verranno donate 5 bustine di potabilizzante per l'acqua. Questo gesto diventa quindi una risorsa vitale per le popolazioni colpite da gravi crisi umanitarie, dove l'accesso all'acqua pulita rappresenta la prima barriera contro malattie e mortalità.

"L'impegno e l'attenzione della Lega Dilettanti sono quelli di rendere lo sport un moltiplicatore di valore sociale"– dichiara Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR LND – e attraverso questa collaborazione con un partner autorevole come Oxfam, che ringraziamo, creiamo le basi per un aiuto tangibile per chi si trova in condizioni di estrema vulnerabilità. Il ringraziamento va anche alle squadre che hanno aderito a questa iniziativa con entusiasmo e con la voglia di contribuire ed essere parte di una comunità che cerca di dare un supporto a chi ha necessità".

Il circuito ufficiale del Beach Soccer che attraversa le più prestigiose arene balneari italiane, diventa una piattaforma di sensibilizzazione per il pubblico e per gli atleti. I gol delle partite avranno un peso specifico che va ben oltre l'area di gioco.

“Crediamo fermamente che lo sport e i suoi valori possano diventare motore di solidarietà e per questo vogliamo ringraziare l’area CSR LND – aggiunge Marta Pieri, Head of Private Sector Engagement Office di Oxfam Italia – Grazie a questa bellissima iniziativa potremo portare un aiuto concreto alle comunità colpite dalle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo, in paesi attraversati da conflitti e dall’impatto della crisi climatica, che genera tremende siccità. Luoghi dove l’accesso all’acqua pulita è continuamente messo a rischio e da cui dipende la sopravvivenza di tanti”.