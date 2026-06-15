Flipper, l'accessorio tutto italiano per riparare le infradito in ogni momento

Le infradito sono tra le calzature più famose e diffuse dell'estate. Comode e adatte per diverse occasioni, ma anche fragili in alcune occasioni. A tantissimi sarà capitata la rottura della parte centrale della ciabatta, il punto di fissaggio tra la suola e la fascetta centrale tra l'alluce e il secondo dito, la parte più debole vista la forte trazione. Basta un passo sbagliato per ritrovarsi scalzi, con la fascetta scivolata via e buttando così un intero paio di infradito. Ma un accessorio tutto italiano è stato pensato proprio per risolvere questo fastidioso problema.

Come salvare le infradito d'estate: ecco "Flipper"

"Flipper - il Salva Infradito" è un accessorio piccolo, leggero e riutilizzabile, facilissimo da usare per riparare in pochi secondi un'infradito rotta. Si tratta di un perno che va ad incastrarsi tra la suola e la fascetta centrale, bloccando le due e riportando la ciabatta alla sua piena funzionalità. Il prodotto inventato e brevettato da Andrea Aquiri è già in vendita ed oltre ad essere totalmente made in Italy ha ricevuto il riconoscimento delle 4R (Riduci, Riusa, Ricicla, Recupera) dal Ministero dell'Ambiente. Non solo il prodotto è composto interamente da materiale plastico riciclato, ma incentiva anche la riduzione della plastica monouso e la tutela degli ambienti marini: Flipper "riporta in vita" le infradito che sarebbero state altrimenti buttate, riducendo rifiuti inutili e portando ad un risparmio economico rispetto al comprarne un nuovo paio.