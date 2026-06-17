La dignità ha mille volti, la speranza il tuo

In un contesto sociale così mutevole, ogni cittadino può fare la differenza con un gesto semplice e gratuito come destinare il 5x1000 a Caritas Roma. Si tratta di piccoli contributi che, sommati, hanno il potere di cambiare radicalmente la vita alle persone più fragili e vulnerabili della nostra Città. Caritas Roma si impegna da 47 anni a supportare chi vive in povertà, andando oltre il primo aiuto alimentare o abitativo; costruisce percorsi di assistenza legale, sanitaria e di inclusione professionale che puntano alla piena partecipazione sociale. È in questo impegno costante che operatori e volontari uniscono le forze per restituire, insieme al pane, la dignità e la fiducia nel futuro.