La dignità ha mille volti, la speranza il tuo
In un contesto sociale così mutevole, ogni cittadino può fare la differenza con un gesto semplice e gratuito come destinare il 5x1000 a Caritas Roma. Si tratta di piccoli contributi che, sommati, hanno il potere di cambiare radicalmente la vita alle persone più fragili e vulnerabili della nostra Città. Caritas Roma si impegna da 47 anni a supportare chi vive in povertà, andando oltre il primo aiuto alimentare o abitativo; costruisce percorsi di assistenza legale, sanitaria e di inclusione professionale che puntano alla piena partecipazione sociale. È in questo impegno costante che operatori e volontari uniscono le forze per restituire, insieme al pane, la dignità e la fiducia nel futuro.
L'analisi della realtà italiana nel 2024 rivela una sfida sociale ancora aperta: il 23,1% della popolazione vive oggi a rischio di povertà o esclusione, un dato in crescita rispetto al 22,8% dell'anno precedente che coinvolge circa 13 milioni e 525mila persone. Sebbene il rischio di povertà monetaria (18,9%) e la grave deprivazione materiale (4,6%) mostrino una sostanziale stabilità rispetto al 2023, preoccupano i segnali di fragilità nel mondo del lavoro. Si registra infatti un incremento degli individui in nuclei familiari a bassa intensità lavorativa (dal 8,9% al 9,2%) e una quota del 10,3% di occupati tra i 18 e i 64 anni che, pur lavorando, resta in una condizione di povertà.Presso i centri di Caritas Roma le richieste di sostegno alimentare e abitativo sono le emergenze più urgenti, cui si affiancano disoccupazione, povertà sanitaria e isolamento sociale. Ritrovarsi senza una dimora, non poter contare su un’assistenza medica adeguata o restare ai margini della vita sociale sono ferite profonde che la Caritas affronta ogni giorno, operando per riconsegnare dignità e indipendenza a ogni persona. Come afferma Giustino Trincia, Direttore di Caritas Roma, “con il prezioso aiuto dei cittadini possiamo proseguire nella costruzione di una comunità più inclusiva e solidale dove nessuno viene lasciato indietro. Sottoscrivere il 5x1000 rappresenta un contributo essenziale per sostenere le nostre iniziative e per offrire, attraverso un gesto di speranza, un aiuto tangibile a chi ne ha più bisogno”. Ogni anno sosteniamo le persone più fragili attraverso interventi concreti e continuativi. Anche grazie al 5x1000 offriamo migliaia di pasti oltre che di pernottamenti e un supporto fatto di ascolto, accoglienza e vicinanza umana. Un aiuto quotidiano che contribuisce a restituire dignità e speranza a chi vive situazioni di difficoltà e solitudine. Sebbene difficile da eliminare del tutto, la povertà può essere limitata attraverso un’azione comune e coordinata, migliorando le condizioni di vita di chi ne è colpito. In altre parole, sostenere Caritas Roma vuol dire prevenire e contrastare la povertà, assicurare vicinanza e calore umano alle persone, contribuire a ridurre le numerose disuguaglianze. Per saperne di più: 5x1000.caritasroma.it