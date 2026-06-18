LND scende in campo con Pigna e Serenis con una campagna dedicata al diritto all'errore 

Esiste un errore di cui si parla poco, ma per la crescita è fondamentale: è il diritto all'errore. Nello sport, in particolare, il timore di fare un errore può essere piu forte della voglia di mettersi in gioco. Con questo spirito, nasce un'iniziativa dedicata ai giovani calciatori che ha debuttato durante le Final 4 dell'Italian Football Cup, il celebre torneo dei Licei d’Italia ed è proseguita durante le finali giovanili LND di Guidonia Montecelio.



Il progetto, che nasce dalla sinergia tra l'Area CSR LND, Serenis e Pigna, ha portato sul rettangolo di gioco un messaggio fondamentale per il benessere psicologico e la crescita dei giovani atleti. Al centro della campagna c'è la metafora delle "gomme da cancellare", intese come strumento per correggere lo sbaglio per ripartire, promuovendo una cultura sportiva che metta al primo posto la consapevolezza e la salute mentale.

L'iniziativa ha previsto la distribuzione negli spogliatoi delle gomme ai calciatori per un totale di oltre 300 e un messaggio con un errore grammaticale nel videowall nel corso delle partite. A ribadire, che l'errore può esserci, ma non deve fermare.

A presentare il messaggio lanciato dalla campagna è stato Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR LND, che ne ha sottolineato la rilevanza educativa: "Crediamo che il benessere dei giovani passi anche dalla capacità di vivere l’errore in modo sano e costruttivo. Con questa campagna vogliamo promuovere una cultura sportiva che riconosca nell’errore non un limite, ma un’opportunità di apprendimento, crescita e consapevolezza, perché ogni percorso, nello sport come nella vita, è fatto di tentativi, sfide e passi falsi dai quali imparare per ripartire più forti”.

La cornice del campo ha offerto così il palcoscenico ideale per dialogare direttamente con la Generazione Z, unendo i valori agonistici del calcio all'importanza del supporto emotivo dentro e fuori dal terreno di gioco.