GoVisit, la piattaforma che connette la sanità italiana: dalla telemedicina alla rete integrata per la prevenzione

La sanità sta vivendo una trasformazione profonda: servizi, professionisti e strutture sono chiamati a lavorare in rete per garantire percorsi di cura più continui, accessibili e personalizzati. In questo scenario, dati clinici, monitoraggio e tecnologie digitali diventano strumenti concreti per migliorare prevenzione, diagnosi e assistenza. È dentro questa evoluzione che si colloca GoVisit, realtà italiana nata a Palermo dall’intuizione del cardiologo Domenico Nobile e oggi in forte crescita come piattaforma nazionale di healthcare integrato.

Il primo sviluppo è nato nell’ambito della medicina dello sport, con l’obiettivo di rendere più rapida e organizzata la refertazione a distanza. Da quella esperienza, però, GoVisit ha ampliato il proprio perimetro: oggi il core business si concentra su medicina dello sport, wellness e longevità, telemonitoraggio, con un modello che non si limita alla singola prestazione, ma accompagna la salute nel tempo.

Uno degli ambiti più strategici riguarda l’integrazione con i medici di famiglia. Attraverso la piattaforma, i medici di medicina generale (MMG) possono inviare e gestire diversi esami, non solo elettrocardiogrammi: Holter, spirometrie, dermatoscopie, valutazioni dermatologiche e altre prestazioni diagnostiche possono entrare in un flusso digitale più rapido, tracciabile e condiviso con gli specialisti. Questo consente di supportare il lavoro dei professionisti sanitari e rafforzare la medicina territoriale, favorendo una maggiore continuità assistenziale e una collaborazione più efficace tra medico di famiglia e specialisti.

Nei poliambulatori, GoVisit facilita il coordinamento tra professionisti, referti e follow-up, creando continuità tra branche diverse: cardiologia, pneumologia, dermatologia, medicina dello sport e altri servizi specialistici. Per la medicina del lavoro e il mondo corporate, la piattaforma semplifica la gestione dei percorsi di prevenzione e tutela della salute, supportando aziende e professionisti nel monitoraggio e nella presa in carico delle persone. In questo quadro rientrano anche le giornate della salute organizzate con i medici: momenti di screening, informazione e prevenzione che portano i servizi direttamente nei luoghi di lavoro e nei contesti territoriali.

Le farmacie mantengono un ruolo importante come presidi sanitari di prossimità: possono offrire servizi digitali, esami refertati a distanza, teleconsulti e attività di prevenzione sul territorio, diventando un punto di accesso più vicino e immediato alla rete GoVisit.

La forza del progetto sta nella doppia anima, tecnologica e clinica. Da un lato una piattaforma proprietaria, dall’altro un centro medico autorizzato e accreditato. «Abbiamo due asset fondamentali: uno tecnologico, perché abbiamo una piattaforma informatica di nostra proprietà; l’altro medico», spiega il dottor Nobile.

Il passaggio decisivo è il telemonitoraggio: un modello capace di seguire il paziente nel tempo, raccogliere dati, leggere trend e costruire percorsi personalizzati. GoVisit cresce così come una rete sanitaria connessa, pensata per rendere la cura più continua, accessibile e misurabile.