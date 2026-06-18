Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
GoVisit, la piattaforma che connette la sanità italiana: dalla telemedicina alla rete integrata per la prevenzione

GoVisit, la piattaforma che connette la sanità italiana: dalla telemedicina alla rete integrata per la prevenzione

Nata dall’esperienza nella medicina dello sport e cresciuta tra wellness, longevità e telemonitoraggio, GoVisit si afferma come infrastruttura healthcare nazionale capace di mettere in rete medici, strutture, aziende, farmacie e pazienti
4 min

La sanità sta vivendo una trasformazione profonda: servizi, professionisti e strutture sono chiamati a lavorare in rete per garantire percorsi di cura più continui, accessibili e personalizzati. In questo scenario, dati clinici, monitoraggio e tecnologie digitali diventano strumenti concreti per migliorare prevenzione, diagnosi e assistenza. È dentro questa evoluzione che si colloca GoVisit, realtà italiana nata a Palermo dall’intuizione del cardiologo Domenico Nobile e oggi in forte crescita come piattaforma nazionale di healthcare integrato.

Il primo sviluppo è nato nell’ambito della medicina dello sport, con l’obiettivo di rendere più rapida e organizzata la refertazione a distanza. Da quella esperienza, però, GoVisit ha ampliato il proprio perimetro: oggi il core business si concentra su medicina dello sport, wellness e longevità, telemonitoraggio, con un modello che non si limita alla singola prestazione, ma accompagna la salute nel tempo.

Uno degli ambiti più strategici riguarda l’integrazione con i medici di famiglia. Attraverso la piattaforma, i medici di medicina generale (MMG) possono inviare e gestire diversi esami, non solo elettrocardiogrammi: Holter, spirometrie, dermatoscopie, valutazioni dermatologiche e altre prestazioni diagnostiche possono entrare in un flusso digitale più rapido, tracciabile e condiviso con gli specialisti. Questo consente di supportare il lavoro dei professionisti sanitari e rafforzare la medicina territoriale, favorendo una maggiore continuità assistenziale e una collaborazione più efficace tra medico di famiglia e specialisti.

Nei poliambulatori, GoVisit facilita il coordinamento tra professionisti, referti e follow-up, creando continuità tra branche diverse: cardiologia, pneumologia, dermatologia, medicina dello sport e altri servizi specialistici. Per la medicina del lavoro e il mondo corporate, la piattaforma semplifica la gestione dei percorsi di prevenzione e tutela della salute, supportando aziende e professionisti nel monitoraggio e nella presa in carico delle persone. In questo quadro rientrano anche le giornate della salute organizzate con i medici: momenti di screening, informazione e prevenzione che portano i servizi direttamente nei luoghi di lavoro e nei contesti territoriali.

Le farmacie mantengono un ruolo importante come presidi sanitari di prossimità: possono offrire servizi digitali, esami refertati a distanza, teleconsulti e attività di prevenzione sul territorio, diventando un punto di accesso più vicino e immediato alla rete GoVisit.

La forza del progetto sta nella doppia anima, tecnologica e clinica. Da un lato una piattaforma proprietaria, dall’altro un centro medico autorizzato e accreditato. «Abbiamo due asset fondamentali: uno tecnologico, perché abbiamo una piattaforma informatica di nostra proprietà; l’altro medico», spiega il dottor Nobile.

Il passaggio decisivo è il telemonitoraggio: un modello capace di seguire il paziente nel tempo, raccogliere dati, leggere trend e costruire percorsi personalizzati. GoVisit cresce così come una rete sanitaria connessa, pensata per rendere la cura più continua, accessibile e misurabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Da non perdere

LND scende in campo con Pigna e SerenisLa dignità ha mille volti, la speranza il tuo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS