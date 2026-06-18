Campioni per la Salute Awards: a Napoli la prima edizione del Gala che unisce sport, medicina e impegno sociale nel segno della prevenzione

Napoli: Sport, salute e responsabilità sociale saranno al centro della prima edizione dei “ Campioni per la Salute Awards ”, il Gala patrocinato dal Comune di Napoli e da ANCI in programma venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 19.00 , presso l’Eurostars Hotel Excelsior di Napoli.

L’iniziativa, ideata e promossa dalla sociologa Lorena Rutigliano, in collaborazione con Summeet, nasce con l’obiettivo di valorizzare l’attività fisica e la prevenzione sanitaria come strumenti concreti per favorire il benessere individuale e contrastare fenomeni sociali quali bullismo, violenza di genere e disturbi alimentari.

Frutto di un percorso sviluppato nel tempo attraverso attività sul territorio, il progetto mette in rete istituzioni, professionisti della salute, imprese e mondo sportivo per promuovere una visione della salute intesa come equilibrio tra dimensione fisica, psicologica e relazionale.

La serata sarà condotta dalla giornalista Rai Eleonora Daniele e vedrà la consegna dei “Campioni per la Salute Awards” a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali contribuendo alla diffusione di valori legati alla salute, all’inclusione, all’impegno civile e alla crescita culturale del Paese.

“Con questi riconoscimenti vogliamo valorizzare non soltanto i risultati sportivi o professionali, ma soprattutto l’impatto positivo che persone e organizzazioni possono generare nella società”, dichiara Lorena Rutigliano. “Lo sport rappresenta una straordinaria palestra di vita, capace di trasmettere rispetto, disciplina, resilienza e consapevolezza, contribuendo al benessere della persona in tutte le sue dimensioni”.

“Lo sport ha la straordinaria capacità di creare connessioni tra persone, professionisti e istituzioni. Attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze possiamo promuovere una cultura della salute più diffusa e partecipata, generando un impatto positivo che va ben oltre il contesto sportivo”, afferma Matteo Calveri, CEO di Summeet.

Tra i premiati figurano il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per la sezione Istituzioni, e il professor Paolo Antonio Ascierto, Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale e Presidente della Fondazione Melanoma, destinatario del riconoscimento per la Scienza.

Per la categoria Eccellenza Italiana saranno premiati Elena Aceto Di Capriglia, CEO del brand cosmetico Miamo, e Raffaele Carlino, Presidente di Carpisa, Napoli Calcio Femminile e Ischia Calcio. Nella sezione Sociale riceveranno il riconoscimento il giornalista Lorenzo Crea, Direttore di Initaly, e l’armatore Vincenzo Onorato, fondatore del team velico Mascalzone Latino. Il premio per la Cultura sarà assegnato al giornalista Igor Gabrovec. Per il comparto Sport saranno premiati Mouhiidine Aziz Abbes, pugile della Polizia di Stato e due volte campione del mondo dilettanti, Angelo Crescenzo, karateka dell’Esercito Italiano e medaglia olimpica, e Veronica Angeloni, ex pallavolista e oggi apprezzata commentatrice sportiva.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dell’informazione e dello sport. Tra gli ospiti annunciati figurano il Presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il Viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli con la moglie Mara Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione, Ricerca e Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, l’ex Sottosegretario di Stato Vito De Filippo, e il Capo Dipartimento del Ministero della Salute Francesco Mennini.

Saranno inoltre presenti gli Assessori del Comune di Napoli Emanuela Ferrante e Carlo Puca, il Direttore del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi, i giornalisti Piero Marrazzo, Nicola Santini e Antonio Parlati, l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione insieme ai campioni dello sport Andrea Carnevale, Massimiliano Rosolino, Amaurys Perez, Marco Maddaloni, Franco Porzio e Alessandro Razzini.

L’iniziativa intende consolidarsi come un momento di confronto e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della promozione della salute, valorizzando il contributo di figure che, attraverso il proprio impegno professionale e civile, rappresentano modelli positivi per la comunità.