Natura e Movimento, lo sport conquista parchi e riserve: weekend speciale in tutta Italia

Sarà un intenso weekend dedicato allo sport, all’ambiente, all’aggregazione e alla scoperta di località incontaminate, molto spesso inibite al pubblico. “ Natura e Movimento ”, grazie al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Fondazione Sportcity aprirà le porte di Parchi Nazionali, Aree Marine protette e Riserve Naturali ai cittadini, agli sportivi, agli amanti della natura.

Le parole di Claudio Barbaro

"Natura e Movimento è molto più di un progetto sportivo - ha sottolineato Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica - è una scelta di civiltà. Lo scorso weekend abbiamo dato il via a un percorso che, in questo nuovo fine settimana, vedrà entrare nel vivo quasi tutti i 18 parchi e riserve naturali coinvolti in questa prima fase, per poi proseguire fino a settembre in un calendario diffuso su tutto il territorio nazionale. Con questa iniziativa contribuiamo ad avvicinare i cittadini a un patrimonio naturale straordinario, diffuso in tutto il Paese — e lo trasformiamo in un'opportunità concreta di benessere, relazione, partecipazione, educazione ambientale. Il Ministero che rappresento crede profondamente che la tutela della natura e la promozione di uno stile di vita attivo non siano obiettivi separati, ma due facce della stessa medaglia. Ringraziamo Fondazione SportCity per questa collaborazione virtuosa e tutte le aree protette che hanno risposto con entusiasmo: insieme stiamo costruendo qualcosa di duraturo, a misura di famiglia e di comunità“.

Dopo la sportivizzazione delle città, tema perseguito con successo da anni dalla Fondazione Sportcity, grazie all’iniziativa voluta dal Mase, anche boschi, mare e montagne diventeranno straordinari scenari dove si potranno praticare diverse discipline sportive all’aria aperta, regalando intense emozioni sensoriali a tutti coloro che vorranno partecipare dedicandosi giornate uniche, probabilmente irripetibili.

"Natura e Movimento nasce con una duplice missione: riavvicinare il cittadino all'ambiente naturale e restituire alle famiglie il valore delle esperienze condivise all'aperto. L'iniziativa intende riportare al centro della vita quotidiana la gita fuori porta come momento di incontro, scoperta e benessere, riscoprendo attraverso il movimento fisico il piacere autentico di vivere insieme le meraviglie del territorio. Crediamo che il contatto diretto con la natura non sia un privilegio, ma una risorsa accessibile a tutti, capace di rafforzare i legami familiari e il senso di appartenenza alla comunità”, ha detto in sede di presentazione Fabio Salerno, direttore della Divisione VI per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Da nord a sud della penisola ‘Natura e Movimento’ sarà tutto questo, come già avvenuto nelle tre aree protette dove la manifestazione si è aperta nel weekend scorso. Sportivi ed amanti della natura hanno potuto già essere protagonisti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nel Parco dello Stelvio e nella riserva della Biosfera delle Alpi Giulie.

Il commento di Fabio Pagliara

“E’ un’ esperienza da non perdere - è l’esortazione di Fabio Pagliara presidente della Fondazione Sportcity - da vivere in prima persona, che certamente arricchirà nel corpo e nello spirito chi avrà la fortuna di partecipare. Devo ringraziare il MASE che ha reso possibile la realizzazione di un progetto che sposa pienamente la nostra missione e la voglia di rendere sempre più ampia la Repubblica del Movimento".

La lista delle iniziative

Queste al momento le iniziative in programma, ma il calendario è in costante aggiornamento: visitate la pagina di Educazione Ambientale del MASE per conoscere quale sarà la prossima area protetta ad ospitare ‘Natura e Movimento’:

Parco Nazionale dello Stelvio

Riserva della Biosfera Alpi Giulie

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Riserva della Biosfera MAB Isole di Toscana

Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise

Area Marina Protetta di Torre Guaceto

Area Marina Protetta Isole Ciclopi

Area Marina Protetta Miramare

Riserva della Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano

Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Parco Nazionale dell’Asinara

Parco Nazionale del Gargano

Area Marina Protetta Isole Tremiti

Parco dell’Etna

Area Marina Protetta Capo Milazzo

Area Marina Protetta di Ustica

Parco regionale dell’Appia Antica