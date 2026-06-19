Certosa Village 2026: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri protagonisti dell’estate alla Certosa di Padula

La Certosa di San Lorenzo di Padula , il più grande complesso certosino d’Italia e tra i più imponenti d’Europa, si prepara ad accogliere la seconda edizione del Certosa Village , la rassegna estiva che unisce grandi protagonisti dello spettacolo italiano, valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del territorio.

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 20.000 presenze complessive e una copertura mediatica superiore ai 15 milioni di contatti, il Certosa Village torna dal 29 luglio al 5 agosto 2026 con un cartellone capace di parlare a pubblici differenti, trasformando uno dei luoghi simbolo della cultura italiana in uno spazio di incontro tra musica, arte, spettacolo e creatività contemporanea.

Ad aprire la manifestazione, il 29 luglio, sarà Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai YoYo, con il suo Carolina Summer Party, uno spettacolo pensato per bambini e famiglie che unirà musica, giochi e momenti di partecipazione. Il 30 luglio sarà protagonista Fiorella Mannoia, con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, un progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati che celebra il trentennale dello storico album Anime Salve.

Il 3 agosto salirà sul palco Vincenzo Salemme con “Lo spettacolo della mia vita”, un racconto teatrale tra ironia, ricordi, emozioni e aneddoti che ripercorre oltre cinquant’anni di carriera di uno dei più apprezzati protagonisti del teatro italiano. Gran finale il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour “Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare”, uno spettacolo che intreccia musica, teatro e narrazione e che porterà nella suggestiva cornice della Certosa una delle figure più rappresentative dello spettacolo italiano.

Ma il Certosa Village è molto più di una rassegna di concerti. Per tutta la durata della manifestazione, il complesso monumentale ospiterà un ricco programma di iniziative diffuse dedicate alla valorizzazione del patrimonio e del territorio: mostre d’arte contemporanea, installazioni fotografiche, performance di danza aerea, esposizioni artistiche, workshop, spazi dedicati ai giovani artisti emergenti, percorsi enogastronomici e un’area dedicata alle eccellenze del Vallo di Diano.

L’obiettivo è quello di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, capace di coinvolgere pubblici diversi e di promuovere un modello di fruizione del patrimonio che coniuga spettacolo, turismo, innovazione e identità territoriale. La direzione artistica della manifestazione è affidata alla giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, che accompagnerà il progetto con una visione orientata alla valorizzazione culturale e alla costruzione di un dialogo tra grandi eventi, patrimonio storico e nuovi linguaggi della contemporaneità. Dopo aver dimostrato, nella prima edizione, la capacità di generare un importante indotto turistico ed economico per il territorio, il Certosa Village, nato dalla sinergia tra gli organizzatori della manifestazione e il collettivo Monaci Digitali, punta a consolidarsi come uno degli appuntamenti culturali estivi di riferimento del Sud Italia, valorizzando uno dei luoghi più straordinari del patrimonio nazionale, attraverso una proposta artistica di qualità e un’esperienza immersiva che accompagna il visitatore dal pomeriggio fino ai grandi spettacoli serali.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria ufficiale della Certosa di San Lorenzo di Padula