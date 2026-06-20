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A Simone Deromedis il Cristallo d'Oro

A Simone Deromedis il Cristallo d'Oro

La consegna nella cerimonia a Forlì in Comune. Al tecnico Bartolomeo Pala il Cristallo d’Argento
3 min

La fantastica stagione di skicross di Simone Deromedis iniziata con una vittoria in Val Thorens e conclusa nello stesso modo a Gallivare con in mezzo il trionfo nella gara di Livigno alle Olimpiadi invernali si è conclusa idealmente a Forlì. Qui infatti il giovane campione trentino della Val di Non portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, ha ricevuto il “Cristallo d’Oro”. 

Il prestigioso riconoscimento dello Sci Club Forlì, il più longevo del settore, tagliando il traguardo dei sessant’anni dalla prima edizione, è stato consegnato dal presidente del sodalizio Marco Lelli, in una cerimonia nella sede municipale che ha visto anche la premiazione con il Cristallo d’Argento al direttore tecnico, l’aostano di Courmayeur Bartolomeo Pala. Entrambi hanno ripercorso le tappe della stagione e parlato della prossima in cui, oltre alla Coppa del Mondo, ci saranno i Mondiali in Austria.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore Kevin Bravi, il presidente del CAE (Comitato Appennino Emiliano) Claudio Veltro e le due campionesse di sci del passato la gardenese Giustina Demetz, prima vincitrice italiana di una gara di Coppa del Mondo in discesa libera, poi bissata da un altro alloro, e la piemontese Clotilde Fasolis, portabandiera alle Olimpiadi di Grenoble, sciatrice polivalente e poi golfista di successo. 

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