A Simone Deromedis il Cristallo d'Oro

Il prestigioso riconoscimento dello Sci Club Forlì, il più longevo del settore, tagliando il traguardo dei sessant’anni dalla prima edizione, è stato consegnato dal presidente del sodalizio Marco Lelli, in una cerimonia nella sede municipale che ha visto anche la premiazione con il Cristallo d’Argento al direttore tecnico, l’aostano di Courmayeur Bartolomeo Pala. Entrambi hanno ripercorso le tappe della stagione e parlato della prossima in cui, oltre alla Coppa del Mondo, ci saranno i Mondiali in Austria.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore Kevin Bravi, il presidente del CAE (Comitato Appennino Emiliano) Claudio Veltro e le due campionesse di sci del passato la gardenese Giustina Demetz, prima vincitrice italiana di una gara di Coppa del Mondo in discesa libera, poi bissata da un altro alloro, e la piemontese Clotilde Fasolis, portabandiera alle Olimpiadi di Grenoble, sciatrice polivalente e poi golfista di successo.