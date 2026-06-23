Preparatevi a vivere una notte all'insegna dei ritmi cubani e delle sonorità urbane il 25 giugno, sul palco di Fiesta Roma Latin Festival arrivano Dany Ome y Kevincito El 13, uno dei duo più dinamici e amati del panorama attuale. I due artisti cubani arrivano a Roma dopo un periodo di grandissimo successo internazionale e un acclamato tour in Spagna, durante il quale hanno collaborato e stretto legami con figure di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui il campione di MMA Ilia Topuria. Riconosciuti per il loro stile unico – un mix perfetto di trap moderno e suoni urban capace di connettere i fan di tutto il mondo – Dany Ome y Kevincito El 13 promettono uno spettacolo travolgente. La loro ascesa nella scena musicale europea è inarrestabile, supportata da numeri da capogiro:"Algo Bonito REMIX": il brano, nato in collaborazione con Nyno Vargas e Omar Montes, sta già scalando le classifiche e ha superato le 20.000 visualizzazioni su YouTube in pochissime ore dal lancio."Paciente": la collaborazione con la stella internazionale Ozuna ha registrato un debutto record, superando le 109.000 visualizzazioni già nelle primissime ore dalla pubblicazione.

Giovedì 25 giugno orario apertura porte ore 22, concerto ore 23

Venerdì 26 giugno, lo special guest Lomiiel, giovane artista e produttore dominicano porterà nella capitale tutta la carica e il ritmo del dembow di nuova generazione. Marcos Antonio Santana Báez, in arte Lomiiel (classe 2004), è originario di La Romana, Repubblica Dominicana. Cresciuto in una famiglia dai saldi valori che oggi l'artista fonde con la sua visione musicale, è riuscito in pochissimo tempo a rivoluzionare la scena urban globale, muovendosi con straordinaria versatilità tra dembow, trap e reggaeton. Il suo è un successo fulmineo e planetario: grazie a uno stile innovativo e a una forte presenza social che conta oltre 1 milione di follower solo su Instagram, Lomiiel ha collezionato una scia di hit virali che stanno dominando le classifiche e le piste da ballo di tutto il mondo. Durante l'imperdibile appuntamento al Fiesta, l'artista farà scatenare il pubblico romano con i suoi successi più celebri, tra cui le famosissime "TATARA", "Hoy Sí" e la travolgente "Qué Chulada".

Venerdì 26 giugno orario apertura porte ore 22, concerto ore 23

Venerdì 3 luglio, la Capitale si accenderà con lo show esclusivo di El Chulo, uno degli esponenti più influenti, rispettati e carismatici del reggaeton cubano contemporaneo. Abel Díaz Rodríguez, universalmente noto come "El Chulo" (e soprannominato dai suoi fan "El Presidente" o "Abelito"), è nato il 24 giugno 1990 nel celebre quartiere di Belén, a L'Avana. Cresciuto respirando le sonorità della calle e influenzato dai pionieri del genere urbano cubano come Los Generales, Michel Delgado e Jose Juanqui, El Chulo ha saputo trasformare un background segnato dalle complessità e dalle sfide della realtà marginale dell'Avana in una straordinaria rivalsa musicale. Oggi l'artista è una colonna portante del movimento cubatón e della musica urban latina a livello internazionale, grazie a uno stile unico che unisce la durezza della strada a melodie travolgenti e hit da milioni di streaming. Durante la notte di Fiesta, "El Presidente" porterà a Roma tutta la sua energia e sensualità, regalando al pubblico una scaletta ricca dei suoi più grandi successi.

Venerdì 3 luglio, orario apertura porte ore 22, orario concerto ore 23

Venerdì 10 luglio, Fiesta ospiterà lo straordinario show “GIPSY’s KINGS way by Pablo Reyes”, un evento imperdibile con una delle figure più carismatiche e influenti della musica internazionale.Fondatore dei leggendari Gipsy Kings, Pablo Reyes ha contribuito a portare nel mondo un sound unico, riconoscibile fin dalle prime note, trasformando brani come “Bamboleo”, “Volare” e “Djobi Djoba” in autentici inni generazionali. Nato in una famiglia profondamente legata alla tradizione musicale spagnola e cresciuto nella comunità gitana di Arles, nel sud della Francia, Reyes porta con sé l’anima più autentica del flamenco gitano: passione, energia, ritmo e identità. Sul palco di Fiesta, accompagnato da una band di musicisti di altissimo livello e da un importante allestimento scenico, Pablo Reyes darà vita a un concerto che sarà molto più di uno spettacolo: un viaggio musicale tra grandi successi, emozione e pura energia live. Un evento unico. Una leggenda sul palco. Una notte da vivere al ritmo dei GIPSY’s KINGS way.

Venerdì 10 luglio, orario apertura porte ore 21, concerto ore 22.30

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Sabato 11 luglio, il palco di Fiesta Roma Latin Festival ospiterà lo show di Charly & Johayron, il duo cubano di musica urbana che sta conquistando le classifiche internazionali e ridefinendo i canoni del genere. Gli Special Guest sono Carlos de Jesús Coronado Chirino (Charly) e Roberto Johayron Amores Rodríguez (Johayron), il duo che ha debuttato ufficialmente nel 2021 con il singolo «Cohete». Il brano ha guadagnato rapidamente una grandissima popolarità e la sua versione remix, in collaborazione con Payaso por Ley e Lobo Malo, ha definitivamente lanciato i due artisti nell'olimpo delle piattaforme digitali. Da quel momento, la loro ascesa è stata inarrestabile grazie a successi planetari come «El Viento», «Tequila y Limón» e lo straordinario album «E.G.O.», che ha collezionato decine di certificazioni discografiche. Il sound unico di Charly & Johayron si distingue per la perfetta fusione tra il genere urban, testi romantici e ritmi travolgenti, pensati per far ballare il pubblico. Tra i loro progetti più recenti e iconici spicca «El Punto», una collaborazione di immenso successo realizzata insieme a Bebeshito e al compianto artista El Taiger. Reduci da tour sold-out e acclamati come veri e propri punti di riferimento della musica cubana odierna, Charly & Johayron promettono per la notte di sabato al Fiesta un concerto ad altissima energia. Una scaletta ricca di hit per vivere l'essenza più fresca, moderna e coinvolgente del panorama Latin Urban attuale.

Sabato 11 luglio apertura porte ore 22, concerto ore 23