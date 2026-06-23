EUG SALERNO 2026 PREMIA IL TERRITORIO: ECCO GLI IMPIANTI SPORTIVI COINVOLTI
LA MAPPA DEGLI IMPIANTI - In attesa della cerimonia d’apertura delle gare, è stata intanto ufficializzata la mappa degli impianti per le competizioni e gli allenamenti delle diverse discipline in programma. Il fulcro nevralgico dell’evento si svolgerà nei campus universitari di Fisciano e Baronissi dell’Università degli Studi di Salerno, ma sono tante le strutture dislocate in tutta la provincia di Salerno interessando in parte anche l'avellinese. Questi i comuni salernitani interessati che ospiteranno la manifestazione: Baronissi, Fisciano, Sarno, Roccapiemonte, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Montoro, Bellizzi, Eboli, Pellezzano e Pontecagnano. Sarà impiegato inoltre anche il PaladelMauro, ubicato nella provincia di Avellino, teatro delle competizioni di Futsal. Il modello organizzativo si sviluppa secondo una struttura che vede nei Campus dell’Università degli Studi di Salerno il nucleo centrale dell’evento. L'organizzazione ha saputo fare rete con il territorio, coinvolgendo impianti storici e palazzetti d'avanguardia nelle due province coinvolte.
IL POLO DEL CALORE DEL CILENTO: EBOLI - Il comune di Eboli rappresenta la trasferta geograficamente più impegnativa dalle Residenze (39,2 km per circa 32 minuti di percorrenza), ma mette a disposizione due infrastrutture di rilievo internazionale:
- PalaSele: uno degli impianti indoor più capienti e versatili della regione. Sarà la sede esclusiva del tennistavolo, ospitando un imponente allestimento combinato di 14 tavoli complessivi (8 dedicati alle gare ufficiali e 6 alle sessioni di riscaldamento e allenamento).
- Stadio Dirceu: impianto outdoor polivalente dotato di ottimi servizi logistici, scelto come palcoscenico ufficiale per i match competitivi del torneo di rugby a 7.
L’ASSE DELL’AGRO NOCERINO-SARNESE - Quest'area si specializza nella preparazione atletica, grazie a impianti situati tra i 20 e i 25 minuti di distanza dai Campus:
- Pala Coscioni (Nocera Inferiore): palazzetto indoor d'eccellenza, destinato a ospitare le cruciali e spettacolari gare ufficiali di futsal (Calcio a 5).
- Stadio Felice Squitieri (Sarno): struttura outdoor che ospiterà una parte rilevante dei match ufficiali di calcio maschile.
- Pala Finamore & Pala Filanda (Sarno): due strutture indoor interamente dedicate ai turni di allenamento e preparazione tecnica per le squadre di basket.
MERCATO SAN SEVERINO - Situato in una posizione strategica a ridosso dei Campus (tra i 5 e i 15 minuti di percorrenza), il comune di Mercato San Severino è stato individuato come il vero e proprio "quartiere generale" per i training di diverse discipline. Ben tre palestre indoor saranno dedicate esclusivamente agli allenamenti di pallavolo:
- il Centro Sportivo San Lorenzo (9,7 km, 13 min)
- la New Sport Hall (8,2 km, 10 min)
- la Palestra Comunale (5 km, 9 min)
- Stadio Margiotta: campo outdoor riservato alle sessioni di allenamento del rugby a 7.
- Stadio Superga: Impianto outdoor dedicato alla preparazione e al riscaldamento delle squadre di calcio maschile.
MONTORO E AVELLINO - Il coinvolgimento della vicina provincia di Avellino garantisce strutture di grande tradizione sportiva:
- PalaDelMauro (Avellino): storico palasport indoor, situato a 31 km dalle Residenze (circa 34 minuti), che presterà il suo parquet per le gare ufficiali di futsal.
- Palazzetto di Montoro: Struttura indoor polivalente che accoglierà le sessioni di allenamento sia per il futsal che per la pallamano.
- Stadio Sandro Pertini (Montoro): impianto outdoor che ospiterà una selezione di partite ufficiali del torneo di calcio maschile.
SALERNO E COMUNI LIMITROFI (PONTECAGNANO, BELLIZZI, PELLEZZANO) - Le strutture distribuite nei comuni della prima cintura urbana garantiscono un ottimo bilanciamento tra capienza tecnica e tempi di percorrenza contenuti. Le gare ufficiali di basket saranno distribuite su tre importanti parquet indoor della provincia:
- il PalaPontecagnano a Pontecagnano (24,1 km, 23 min),
- il PalaSilvestri a Salerno città (13,8 km, 18 min)
- il PalaBerlinguer a Bellizzi (32,2 km, 30 min).
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE - Queste le altre strutture teatro di gare ed eventi sportivi:
- I campi comunali di Salerno: struttura outdoor dotata di 6 campi da gioco per ospitare la fase competitiva del torneo di tennis (13 km, 14 min).
- PalaCapriglia (Pellezzano): impianto indoor situato a soli 7 km dalle sistemazioni centrali (10 minuti di viaggio), destinato a ospitare i match ufficiali di due discipline: il futsal e la pallamano.
- PalaPalumbo (Salerno): palazzetto indoor strategico che, similmente al PalaCapriglia, farà i doppi turni ospitando le gare ufficiali sia di futsal che di pallamano (13,4 km, 15 min).
- Stadio Duca Enzo Fieschi Ravaschieri (Roccapiemonte): campo outdoor inserito nel circuito ufficiale delle competizioni di calcio maschile (11,3 km, 15 min).