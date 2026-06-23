EUG SALERNO 2026 PREMIA IL TERRITORIO: ECCO GLI IMPIANTI SPORTIVI COINVOLTI

Prosegue spedita la marcia di avvicinamento a EUG Salerno 2026, il grande evento che coniuga sport, territorio e cultura destinato a vivacizzare l’estate salernitana. In programma dal prossimo 18 luglio al 1° agosto, i Giochi Universitari coinvolgeranno, infatti, diversi comuni, non solo i Campus di Fisciano e Baronissi, grazie a una rete di strutture d’eccellenza che ospiteranno oltre 4000 atleti provenienti dall’Italia e dall'estero.

LA MAPPA DEGLI IMPIANTI - In attesa della cerimonia d’apertura delle gare, è stata intanto ufficializzata la mappa degli impianti per le competizioni e gli allenamenti delle diverse discipline in programma. Il fulcro nevralgico dell’evento si svolgerà nei campus universitari di Fisciano e Baronissi dell’Università degli Studi di Salerno, ma sono tante le strutture dislocate in tutta la provincia di Salerno interessando in parte anche l'avellinese. Questi i comuni salernitani interessati che ospiteranno la manifestazione: Baronissi, Fisciano, Sarno, Roccapiemonte, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Montoro, Bellizzi, Eboli, Pellezzano e Pontecagnano. Sarà impiegato inoltre anche il PaladelMauro, ubicato nella provincia di Avellino, teatro delle competizioni di Futsal. Il modello organizzativo si sviluppa secondo una struttura che vede nei Campus dell’Università degli Studi di Salerno il nucleo centrale dell’evento. L'organizzazione ha saputo fare rete con il territorio, coinvolgendo impianti storici e palazzetti d'avanguardia nelle due province coinvolte.