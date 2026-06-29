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Nasce il primo Osservatorio nazionale sulla giustizia sportiva

Oggi alle 16 in Senato confronto sulla riforma della giustizia sportiva e la tutela dei diritti nello sport
2 min

La giustizia sportiva italiana è ancora in grado di garantire credibilità, imparzialità e tutela effettiva dei diritti?

È questa la domanda al centro del convegno "La Giustizia Sportiva recupererà la sua credibilità? Urge una riforma indipendente", che si svolgerà il 30 giugno presso il Senato della Repubblica alle ore 16 e che vedrà la presentazione ufficiale del Primo Osservatorio Nazionale sulla Giustizia Sportiva organismo nato con l'obiettivo di monitorare il funzionamento del sistema, raccogliere segnalazioni e promuovere proposte di miglioramento e riforma, di cui verrà condiviso il manifesto.

L'iniziativa nasce dalla crescente attenzione manifestata da dirigenti, atleti, tecnici e operatori dello sport che negli ultimi anni hanno evidenziato grosse criticità riguardanti il funzionamento della giustizia sportiva e la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nei procedimenti disciplinari. 

L'obiettivo è avviare un confronto aperto e istituzionale sulle riforme necessarie della giustizia sportiva,  per garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto processo, della parità delle parti e della dignità della persona.

Particolare attenzione sarà dedicata agli effetti che procedimenti sportivi ritenuti ingiusti possono produrre sulla vita delle persone, con conseguenze professionali, reputazionali e personali.  Molte le testimonianze di coloro che sono state vittime di queste ingiustizie. 

Aprirà i lavori il senatore Nicola Irto, promotore dell'iniziativa. Attesi il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, interverranno il senatore Stefano Patuanelli e il deputato Mauro Berruto. Presente la presidente della Consulta dello Sport di Roma Paola Palmieri. 

Tra gli argomenti che verranno affrontati: l'indipendenza della giustizia sportiva, il rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo, principi costituzionali e leggi dello Stato, il sistema elettorale e di voto nelle federazioni sportive, il limite dei mandati dei presidenti federali; la natura giuridica delle federazioni per non sfuggire alla trasparenza.

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