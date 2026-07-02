Bidimo, l'immobiliare digitale che supera le provvigioni percentuali

Nel panorama del proptech italiano, Bidimmo si afferma come una piattaforma innovativa che sta trasformando il modo di vendere immobili, rendendo il processo più trasparente, competitivo e veloce. Grazie a un sistema digitale proprietario, la piattaforma consente a proprietari e asset manager di gestire attivamente anche la fase di raccolta delle offerte da acquirenti qualificati, con l’obiettivo di massimizzare il valore di vendita e ridurre tempi e incertezze. Nata come soluzione B2C, Bidimmo è inoltre pensata per evolvere naturalmente verso il B2B, supportando la gestione di portafogli immobiliari e operazioni di dismissione su scala più ampia, attraverso un modello che integra tecnologia, dati e dinamiche di mercato. Su questi temi abbiamo intervistato Federica Cucchi, EMBA Founder, CEO e General Counsel di Bidimmo, per approfondire la visione alla base della piattaforma e il ruolo chiave che la tecnologia può avere nel futuro della compravendita immobiliare.

1) Com'è nata bidimmo.it?

Bidimmo.it nasce da una constatazione: oggi gestiamo online banche, investimenti, pagamenti, assicurazioni e viaggi. Perché non applicare la stessa semplicità alla compravendita immobiliare? I portali aiutano l'incontro tra domanda e offerta, ma spesso si fermano all'annuncio. bidimmo.it va oltre: permette al venditore di seguire l'intera operazione online e di interagire nella fase decisiva, la raccolta delle offerte. Vogliamo essere per l'immobiliare ciò che Airbnb è stato per il turismo: un modello digitale, alternativo e più diretto, aggiungendo l'assistenza di professionisti abilitati per gli aspetti tecnici, urbanistici e legali.

2) Quali inefficienze volete risolvere?

Le inefficienze principali sono documenti incompleti, problemi urbanistici che emergono tardi, trattative poco tracciabili, tempi incerti e costi proporzionali al prezzo dell'immobile. bidimmo.it ribalta il processo: prima verifica l'immobile, raccoglie la documentazione e rende disponibile un dossier digitale agli acquirenti registrati. Poi porta online la fase delle offerte, così il venditore può valutare non solo il prezzo, ma anche il profilo e la solidità dell'acquirente. Il risultato è un percorso più ordinato, trasparente e conveniente per entrambe le parti.

3) Come rendete il processo più trasparente e veloce?

Il percorso è chiaro: verifica dell'immobile, pubblicazione sui principali marketplace, gestione delle visite, dossier digitale e trattativa online. Quando il proprietario ritiene di avere un numero adeguato di interessati, apre la negoziazione: per un massimo di 12 ore gli acquirenti registrati possono competere al rialzo in modo riservato, tracciato e trasparente. Non è una vendita obbligata al miglior prezzo: il proprietario sceglie liberamente la proposta o la persona che lo convince di più. Dopo la scelta, le parti scaricano la bozza di proposta già compilata, un legale le assiste per la redazione della proposta definitiva e l'assistenza legale procede fino al rogito.

4) Cosa cambia per il proprietario?

Cambia il controllo. Il proprietario può seguire online l'avanzamento della vendita, vedere gli interessati registrati e monitorare le offerte in tempo reale. Conosce fin dall'inizio il costo del servizio, perché bidimmo.it lavora con pacchetti a costo fisso e non con provvigioni percentuali. Può contare su verifiche preliminari, pubblicazione, visite, dossier digitale, trattativa online e supporto legale. La vendita diventa più leggibile e gestibile.

5) Perché scegliere bidimmo.it?

I portali immobiliari (immobiliare.it, idealista.it, etc.) servono a fare incontrare domanda e offerta, noi ce ne avvaliamo per pubblicizzare l'immobile e integriamo alla visibilità anche tecnologia, documenti, offerte e assistenza professionale in un unico processo. La differenza più forte è il modello economico: venditore e acquirente non pagano una provvigione percentuale, ma tariffe fisse e pagano bidimmo.it solo alla firma della proposta, quando l'operazione "è andata a goal", per usare un termine familiare ai vostri lettori. Per chi compra è un vantaggio concreto, perché al prezzo della casa si sommano già imposte, notaio, mutuo, trasloco e lavori. Se l'acquirente risparmia sulla provvigione, ha più budget per l'acquisto; questo riduce la pressione al ribasso e può valorizzare anche il prezzo del venditore. Inoltre, siamo orgogliosi di aver lanciato proprio sul vostro quotidiano una promo per i mondiali in cui i primi 50 venditori pagano €0 e gli acquirenti solo € 4.999 (vedi foto).

6) Che ruolo avrà bidimmo.it nel futuro del mercato?

Il futuro è già digitale. Le persone sono pronte a gestire online operazioni complesse, ma l'immobile resta un bene che richiede verifiche tecniche, tutela legale e assistenza. bidimmo.it vuole unire questi due mondi: una piattaforma semplice, tracciata e trasparente, con professionisti dove servono davvero. L'obiettivo è rendere la compravendita più controllabile, equa e sostenibile economicamente per chi vende e per chi compra. Basta registrarsi su bidimmo.it, o chiamare al nostro numero 06 9762 4833 o scrivere hello@bidimmo.it, per avere tutte le informazioni ed assistenza anche nell'utilizzo di bidimmo.it. Noi siamo sempre pronti.