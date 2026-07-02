Torna a San Marino “Sfida per la Vittoria”, l’evento che unisce sport, solidarietà e inclusione

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha saputo coniugare sport, partecipazione collettiva e scienza, torna “Sfida per la Vittoria”, due giornate all’insegna di eventi solidali promossi da Oceano Blu . L’Associazione è impegnata nella lotta contro le malattie rare e sostiene fra le altre la piccola Vittoria e la ricerca per la cura della CAMK2B. La seconda edizione del torneo si svolgerà venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio ed è sostenuta dal patrocinio delle Segreterie di Stato per lo Sport, il Turismo, la Sanità e la Cultura, a testimonianza dell’importanza istituzionale e sociale dell’iniziativa per il territorio sammarinese. Ma anche dalla Fondazione Bambino Gesù di Roma, dall’Ospedale Meyer di Firenze, da FNOB e da Sport Medicine Hub. “Sfida per la Vittoria” si conferma un progetto capace di andare oltre il campo da gioco, mettendo al centro inclusione, condivisione e sostegno concreto, in continuità con lo spirito che ha reso la prima edizione un momento indimenticabile per la Repubblica e per tutti i partecipanti. Il programma della giornata si aprirà alle ore 16:00 con l’inaugurazione del Fan Village , uno spazio pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età in un’esperienza immersiva a tema calcistico. All’interno del villaggio saranno presenti una serie di attività, tra le quali un campetto gonfiabile 3x3 ed il Foot Table , con cui sarà possibile cimentarsi e osservare la dimostrazione dei campioni che hanno illuminato il Campionato Europeo della disciplina proprio a San Marino pochi giorni fa. Alle ore 16:15 è prevista l’ apertura della biglietteria e dei cancelli del San Marino Stadium , momento che consentirà l’accesso agli spalti e l’acquisto dei biglietti per il torneo quadrangolare. All’interno dell’area sarà possibile visitare lo stand di Oceano Blu, dove saranno disponibili il libro “Fluffy e il Mare” e altri prodotti dell’associazione, oltre a diversi gadget omaggio. Lo spazio ospiterà anche una rappresentazione della storia di Fluffy, curata dalle maestre del Nido per l’Infanzia di Cailungo, ormai parte integrante della realtà Oceano Blu. Sempre presso lo stand sarà possibile acquistare un biglietto della lotteria che offrirà ai partecipanti un’opportunità unica : durante l’intervallo dei match, uno spettatore potrà scendere in campo, battere un calcio di rigore e tentare di vincere un premio speciale. A partire dalle ore 17:15 all’interno dello stadio partirà l’intrattenimento musicale con Giulio Maceroni, chitarrista e compositore di grande livello, accompagnato dalla violoncellista Giovanna Di Domenico, protagonisti di una performance di grande impatto artistico ed emozionale.

Alle ore 17:45 si entrerà nel vivo dell’evento con l’ingresso ufficiale in campo delle quattro squadre, accompagnate da Oceano Blu:

- Nazionale Parlamentari Italiani

- Nazionale Consiglio Grande e Generale di San Marino

- Indipendente Sportivo

- Stampa Sportiva Sammarinese

In ogni squadra sarà presente un atleta selezionato dal progetto “Football is Inclusion” della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, iniziativa volta a promuovere l’inclusione attraverso il calcio e a valorizzare il talento in tutte le sue forme. Seguirà l’esecuzione degli inni nazionali, interpretati da Giulio Maceroni in una coinvolgente versione rock, già apprezzata in occasione del Gran Premio MotoGP della Riviera di Rimini e San Marino. La giornata si concluderà con le premiazioni ufficiali, a coronamento di un evento che si propone ancora una volta come simbolo di solidarietà, sport e comunità. Il torneo sarà trasmesso in diretta televisiva su RTV, permettendo a un pubblico ancora più ampio di partecipare e condividere i valori di “Sfida per la Vittoria”. A seguire, dopo il quadrangolare, si terrà la Cena di Gala, in programma presso Villa Bac a partire dalle ore 21:15. Un evento che sarà allietato dall’intrattenimento musicale a cura sempre di Giulio Maceroni e Giovanna Di Domenico. Durante la serata sono previsti i saluti istituzionali e gli interventi degli organizzatori. Sarà possibile acquistare il proprio posto alla Cena di Gala contattando telefonicamente il numero +39 331 6986 481.

Il giorno successivo, sabato 4 luglio 2026, a partire dalle ore 9:30 presso Palazzo Graziani (San Marino), si terrà il convegno scientifico internazionale dedicato alle malattie rare. Il convegno sarà dedicato al tema "MALATTIE RARE, CAMK2B: il futuro della ricerca, il coraggio della rete. LA FORZA DEL NOI":

- aggiornamenti della ricerca sulla patologia CAMK2B

- approfondimento sulla presa in carico del paziente raro Interverranno relatori di rilievo, sia in presenza che da remoto. La partecipazione al convegno sarà possibile su invito oppure previa richiesta via e-mail all’indirizzo: info.oceanoblu@gmail.com. Un appuntamento imperdibile, che invita cittadini, famiglie e appassionati a vivere insieme una giornata speciale per sostenere Vittoria e chi come lei combatte ogni giorno per un futuro migliore, dove ogni gesto, ogni sorriso e ogni partita contribuirà a costruire qualcosa di più grande. Ogni contributo fa la differenza. Aiutaci a costruire un futuro migliore!

IBAN: SM39U0328709801000010319001

Per info e prenotazioni: +39 331 6986 481

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