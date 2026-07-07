La partita del cuore all'Aquila con Sal Da Vinci e Roberto Mancini come protagonisti

Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica, guidata dal Mister Roberto Mancini, in un incontro che trasforma la musica e il calcio in uno strumento concreto di vicinanza e sostegno. La manifestazione fa parte del programma ufficiale di “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026” e viene realizzata grazie al supporto del Comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo, con la partecipazione della società calcistica cittadina L’Aquila 1927 in qualità di partner.

Per il terzo anno consecutivo la città dell’Aquila accoglie questo appuntamento della stagione estiva, consolidando il legame tra le istituzioni locali, lo sport, il territorio e i progetti di rilevanza nazionale. La conduzione dell’evento, in prime time su Rai 1 e in streaming e on demand su RaiPlay, sarà affidata a Eleonora Daniele che guiderà la narrazione della serata attraverso le testimonianze e gli interventi in programma.

La telecronaca, realizzata con il supporto della redazione sportiva del Tg1, sarà curata da Marco Franzelli affiancato da Gabriele Corsi e Andrea Perroni, il bordo campo è affidato ad Alessandra Tripoli, mentre Laura Barth sarà allo svar. Il racconto proseguirà in diretta anche sulle frequenze di Rai Radio 2 con la voce di Max Zoara, Luca Abbrescia e Mario Benedetto e su Radio Rai Tutta Italiana con la conduzione di Noemy Forni e Angelo Terracciano.

Diretta streaming su RaiNews.it, il portale dell’informazione Rai, che offrirà anche approfondimenti, interviste e incursioni sul terreno di gioco dell’inviato Lorenzo Briani. L'edizione 2026 della Partita del Cuore si concentra sulla gestione della tragica emergenza causata dal sisma in Venezuela. L'incasso della biglietteria dello stadio sarà devoluto per il 40% a Croce Rossa Italiana, che li destinerà alla popolazione colpita dal sisma, e per il 60% a Fondazione Ausilia, le cui risorse verranno invece stanziate a favore dei progetti rivolti alla condizione giovanile nel territorio aquilano. Le donazioni effettuate tramite il numero SMS Solidale 45595, attivo fino al 14 luglio, saranno invece integralmente dedicate al supporto della popolazione venezuelana. I fondi della raccolta telefonica verranno gestiti da Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF, che coordineranno gli interventi umanitari prioritari sul campo.

«Accogliere per il terzo anno consecutivo la Partita del Cuore, all’Aquila, rappresenta una testimonianza di affetto e di attenzione nei confronti del nostro territorio. Ringrazio la Nazionale Cantanti, la Nazionale della Politica, la Rai, tutti gli organizzatori e i partner che hanno scelto ancora una volta la nostra città come sede di questo appuntamento. L’edizione di quest’anno, dedicata alle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela, assume per noi un significato più profondo: conosciamo il dolore provocato da un sisma e ricordiamo la grande solidarietà ricevuta dopo il 6 aprile 2009. Oggi abbiamo l’opportunità di restituire, attraverso questa iniziativa, una parte di quell’abbraccio che la nostra comunità ha ricevuto nei momenti più difficili. Invito tutti a partecipare e a contribuire alla raccolta fondi: insieme possiamo fare la differenza», Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila.

«In questa situazione drammatica è fondamentale unire le forze per portare quanto più aiuto possibile alla popolazione venezuelana così duramente colpita dal terremoto del 24 giugno, c’è bisogno dell’aiuto di tutti», Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, Nicola Graziano, Presidente UNICEF Italia e Laura Iucci, Direttrice raccolta fondi UNHCR Italia.

«La Partita del Cuore dimostra che la solidarietà può diventare una forza capace di generare cambiamenti reali. Per Fondazione Ausilia è motivo di grande orgoglio essere parte di questa iniziativa, perché grazie alla generosità di tante persone sarà possibile offrire nuove opportunità a giovani che cercano di costruire il proprio futuro. Ogni ragazzo che ritrova fiducia, acquisisce competenze e conquista la propria autonomia rappresenta una vittoria che appartiene a tutti. È questo il valore più profondo della Partita del Cuore: trasformare la partecipazione e la generosità in futuri possibili», Paolo Ceruzzi, Vicepresidente Fondazione Ausilia

Per il territorio abruzzese questa mobilitazione risponde a un principio di reciprocità. La memoria degli aiuti ricevuti dopo il terremoto del 6 aprile 2009, che interessò L’Aquila e i comuni limitrofi, rimane presente nella comunità. Un tema che tocca da vicino chi quell’emergenza l’ha vissuta, rimboccandosi le maniche per il futuro. Per questo motivo L’Aquila e la Regione Abruzzo scelgono di ricambiare quel gesto, indirizzando gli aiuti alle famiglie venezuelane in difficoltà. Una comunità che ha vissuto l'esperienza della ricostruzione diventa in questo modo un punto di riferimento per la solidarietà internazionale. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi esponenti della musica italiana, che si alterneranno sul palco attraverso i loro successi.

L’organizzazione della “Partita del Cuore 2026” è a cura di Gian Luca Pecchini, dg della Nazionale Cantati e la produzione televisiva dell’evento è di Colangelo Management. I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma online e nei punti vendita fisici del circuito ufficiale VivaTicket. I prezzi dei tagliandi, comprensivi dei costi di prevendita, sono fissati nelle tre fasce da 5 euro, 7 euro e 10 euro. La realizzazione della Partita del Cuore 2026 viene supportata da una rete di aziende che partecipano al progetto della Nazionale Italiana Cantanti e della Nazionale della Politica nell'ambito dei propri programmi di responsabilità sociale.