I giovani in piazza a Roma per la Giustizia sportiva

Per la prima volta in Italia i giovani scendono in piazza per la giustizia sportiva: il 9 luglio 2026 la manifestazione davanti alla Camera e la conferenza stampa bipartisan per chiedere riforme, legalità e regole uguali per tutti.

Una manifestazione con un gruppo di giovani sportivi davanti alla Camera dei Deputati, seguita da una conferenza stampa. Una iniziativa bipartisan con rappresentanti delle istituzioni appartenenti a diversi schieramenti politici, dirigenti sportivi e associazioni giovanili. È questo il doppio appuntamento che giovedì 9 luglio 2026 porterà al centro del dibattito pubblico il tema della giustizia sportiva, della trasparenza nelle Federazioni e della tutela dei diritti dei tesserati.

L'iniziativa rappresenta la prima manifestazione nazionale interamente dedicata alla giustizia sportiva, un settore rimasto troppo a lungo ai margini del confronto pubblico e istituzionale, pur incidendo direttamente sui diritti di migliaia di atleti, tecnici, dirigenti e tesserati.

Dalle ore 16 Piazza Capranica, a pochi metri dalla Camera dei Deputati, ospiterà la manifestazione, alla quale parteciperanno i giovani del neonato movimento Generazione Futuro e SiamoZeta, oltre ai giovani provenienti da numerose Federazioni sportive italiane.

La manifestazione si svolgerà in modo civile, ordinato e nel pieno rispetto dei valori dello sport, con l'obiettivo di dimostrare che il cambiamento può essere chiesto attraverso il dialogo, il confronto democratico e il rispetto delle istituzioni. Sarà una piazza composta ma determinata, che intende richiamare l'attenzione su un principio semplice: la legge deve essere uguale per tutti, anche nello sport.

La giornata segnerà inoltre la nascita di un coordinamento nazionale di giovani sportivi e tesserati, promosso da Generazione Futuro, il neonato movimento giovanile, impegnato nella tutela dei diritti dei tesserati e nella promozione dei diritti civili, umani e sportivi. L'obiettivo è costruire una rete permanente di giovani provenienti da diverse discipline sportive per promuovere legalità, trasparenza, meritocrazia e responsabilità all'interno del sistema sportivo italiano.

Accanto a Generazione Futuro sarà presente SiamoZeta, movimento giovanile che promuove la partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica e sostiene iniziative di cittadinanza attiva, legalità e coinvolgimento dei giovani nei processi di cambiamento delle istituzioni.

Al termine della manifestazione, alle ore 17.30, la mobilitazione entrerà simbolicamente nel cuore delle istituzioni con una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione, 4), nel corso della quale saranno illustrate proposte concrete di riforma del sistema sportivo italiano.

Interverranno l'onorevole Mauro Berruto (Partito Democratico), promotore dell’iniziativa, già Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di pallavolo, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012; il senatore Manfredi Potenti (Lega), per un saluto istituzionale; il senatore Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle), per un saluto istituzionale; Paola Palmieri, Presidente della Consulta dello Sport di Roma Capitale Giuseppe Macchiarola, medico sportivo e dirigente sportivo; Andrea Culaon, fondatore del movimento giovanile Generazione Futuro; Clara Campese, moderatrice e promotrice dell’iniziativa e dell'appello rivolto al Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Nel corso della conferenza saranno presentate alcune proposte di riforma, tra cui: l'introduzione di una legge elettorale per le Federazioni sportive; il rafforzamento della giustizia sportiva nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo, della parità delle parti e del diritto alla difesa; la richiesta di un'indagine conoscitiva parlamentare sulle criticità emerse all'interno del sistema federale; l'adozione di strumenti che garantiscano maggiore trasparenza e responsabilità nella governance dello sport italiano.

Uno dei temi centrali sarà il funzionamento della giustizia sportiva. Mentre i tesserati vengono frequentemente sottoposti a procedimenti rapidi, con sospensioni e sanzioni immediate, quando le presunte gravi violazioni riguardano i vertici federali i tempi risultano spesso molto più lunghi. Una disparità che, secondo gli organizzatori, rischia di compromettere la fiducia nel sistema e la credibilità delle istituzioni sportive.

Per questo motivo sarà rivolto un appello ufficiale al Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, affinché venga assicurata la piena applicazione del Regolamento di Giustizia del Coni, che prevede specifici strumenti di intervento anche nei confronti degli organi direttivi delle Federazioni nei casi di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ampio spazio sarà dedicato anche all'appello delle "Voci dello Sport", sostenuto dai movimenti Generazione Futuro e SiamoZeta, che chiedono alle istituzioni interventi concreti e tempestivi per garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dei diritti dei tesserati.

L'iniziativa rappresenta la prosecuzione del percorso avviato con il convegno dedicato alla giustizia sportiva e punta a trasformare il confronto in un'azione concreta, coinvolgendo Parlamento, Governo, Coni, dirigenti sportivi e società civile.

Lo sport deve tornare a rappresentare un modello educativo fondato su meritocrazia, correttezza, rispetto delle regole e responsabilità. Chi ricopre incarichi di vertice deve poter rispondere delle proprie eventuali responsabilità secondo gli stessi principi applicati a ogni altro tesserato, affinché la giustizia sportiva sia percepita come realmente imparziale, efficace e credibile.

La manifestazione e la conferenza stampa intendono aprire una nuova fase di dialogo tra istituzioni e mondo dello sport, nella convinzione che legalità, trasparenza e giustizia rappresentino condizioni indispensabili per restituire fiducia ai giovani e rafforzare il valore educativo dello sport italiano.