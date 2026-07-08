L'Inno di Mameli, la Coppa del mondo: quel 9 luglio di 20 anni fa

Il 9 luglio di vent’anni fa ero a Berlino. Ho ancora negli occhi immagini indelebili: la Coppa del Mondo sollevata sul terreno dell’Olympiastadion, l’abbraccio di una squadra straordinaria e la gioia di un intero Paese.

Ma c’è un momento che, più di ogni altro, continua a emozionarmi: l’ascolto del Canto degli Italiani risuonato nell’Olympiastadion di Berlino davanti al mondo intero. In quell’istante non era soltanto l’inno di una squadra vincitrice. Era la voce di una Nazione unita, il simbolo di un’identità condivisa, di una storia e di un’appartenenza che milioni di italiani, ovunque si trovassero, sentirono come proprie.

A distanza di vent’anni, quel ricordo assume per me un significato ancora più profondo, anche perché molti dei protagonisti di quella straordinaria impresa condividono oggi il percorso della Fondazione Insigniti OMRI. Marcello Lippi, Enrico Castellacci, Paolo Pagni e Roberto Massucci, ciascuno nel ruolo ricoperto allora, contribuirono a scrivere una delle pagine più belle della nostra storia sportiva e nazionale. Ritrovarli oggi impegnati in un progetto volto a rafforzare i valori della Repubblica conferisce a quel ricordo una continuità ideale e istituzionale.

Ma ciò che porto ancora nel cuore non è soltanto la vittoria sul campo. È il ricordo delle migliaia di italiani che, vivendo all’estero, seguirono la Nazionale lungo tutto il cammino mondiale. A ogni partita aumentavano di numero, raggiungevano i luoghi di allenamento e di ritiro con il Tricolore sulle spalle, cantavano il Canto degli Italiani, aspettavano per ore gli Azzurri solo per poterli salutare e far sentire loro l’abbraccio di un’intera comunità nazionale.

Fu allora che compresi fino in fondo la forza dei simboli della Repubblica. In quell’istante ebbi anche la percezione che il Canto degli Italiani meritasse la stessa dignità del Tricolore, e che entrambi fossero simboli che appartengono all’intera Nazione, non a una parte, non a una maggioranza, non a una contingenza politica. Il Tricolore e il Canto degli Italiani riuscivano a unire oltre 6 milioni di italiani residenti all’estero con quelli che vivevano in patria, annullando ogni distanza geografica. Per qualche ora tutti si sentirono parte della stessa comunità, riconoscendosi negli stessi colori, nello stesso Inno e negli stessi valori.

La sera del 9 luglio, all’Olympiastadion di Berlino, quella straordinaria partecipazione raggiunse il suo momento più alto. In quell’istante compresi ancora una volta che il Tricolore e il Canto degli Italiani non erano semplicemente i simboli di una squadra di calcio, ma i segni di una Nazione che, anche lontano dai propri confini, ritrovava la propria unità.

Quel canto, che accompagnò la vittoria dell’Italia davanti al mondo e che ancora oggi risuona nelle cerimonie della Repubblica, nei momenti di dolore come in quelli di gioia collettiva, non è soltanto un simbolo sportivo. È una delle espressioni più alte della nostra identità comune. Non appartiene a un Governo, a una maggioranza parlamentare o a una parte politica: appartiene alla Repubblica e alla storia condivisa del Paese.

È il canto che unisce e che accompagna ogni cittadino al di là delle convinzioni personali e che dà voce ai valori di libertà, unità e democrazia su cui si fonda la nostra convivenza civile.

Il Tricolore è il volto della Repubblica. Il Canto degli Italiani ne è la voce. Volto e voce appartengono all’intera Nazione, non alle maggioranze che si alternano legittimamente nel governo del Paese.

Ed è anche per questo che il riconoscimento costituzionale dell’Inno nazionale non rappresenta soltanto una modifica dell’articolo 12 della Costituzione, ma il compimento di un percorso di maturazione istituzionale: il riconoscimento formale che i simboli fondamentali della Repubblica appartengono a tutti gli italiani, in patria e all’estero, di ieri, di oggi e di domani.