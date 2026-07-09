Città Parthenope Sport in Tour: appuntamento a sabato 11

Quinta tappa di Città Parthenope Sport in tour, l’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy, nell’ambito della programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Partito dal Lungomare Caracciolo e dopo essere arrivato a Piazza Municipio, al Rione Sanità e al centro storico di Napoli, a negli spazi di Club Padel Higuana a San Pietro a Patierno, l’itinerario prosegue in Piazza degli Artisti al Vomero, sabato 11 luglio, dalle 18 alle 23, dove verrò allestito un villaggio dello sport con palco fitness musicale, area olistica e functional, area per la scherma, pole dance, arm wrestling, subbuteo e un punto per consulenze mediche e posturali.

«È l’ultima tappa di Città Parthenope Sport in Tour prima della pausa estiva e poi ripartiremo il 12 settembre da Ponticelli, dove verranno coinvolti il PalaVesuvio e il Centro Ester con allestimenti di campi da padel, campo da basket, campo da mini calcio, palco danza, tessuti aerei – spiegano gli organizzatori Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco –. Questo tour sportivo sta dando vita a una grande community di napoletane e napoletani che sta crescendo, Municipalità dopo Municipalità e questo per noi è già un fenomeno importante. Ma c’è anche un altro dato importante: gli appuntamenti proposti in calendario non richiedono prenotazione, sono liberi e si tengono nelle piazze e per strada. Questo ha permesso il coinvolgimento spontaneo di turisti italiani e stranieri in visita a Napoli».

“Città Parthenope Sport in Tour” ha il patrocinio di Regione Campania, Aces Europe, USSI Unione Stampa Sportiva Italina, CONI Comitato regionale Campania, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Campania, Università degli Studi di Napoli Parthenope, CIWAS Confederazione italiana wellness e attività sportive per la salute.

LE PROSSIME TAPPE DI CITTA PARTHENOPE SPORT IN TOUR

Sabato 12 settembre, dalle 15 alle 21, “Città Parthenope Sport in Tour” animerà il Palavesuvio e il Centro Ester di Ponticelli con campi da padel, campo da basket, campo da mini calcio, palco danza, tessuti aerei. Sabato 19 settembre, dalle 18 alle 23, Padel Club Napoli Centro e un’area al Centro Direzionale: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 3 ottobre, dalle 9 alle 20 in Piazza Giovanni Paolo II a Scampia: campo da padel, campo da pickleball, palco fitness e olistico, tatami per arti marziali, ring per boxe, danza dinamica e tessuti aerei. Sabato 17 ottobre, dalle 18 alle 23, negli spazi di Azul Padel a Pianura: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 20, al CUS Napoli di Fuorigrotta: campo da basket, campo da calcio, campo da volley, fitness musicale e olistico, palco danza, tessuti aerei e Side by Side Run-camminata in coppia con le due persone unite da un cordino.