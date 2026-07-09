Chiuso il “Between Festival”, 16 eventi all'insegna dei giovani e del Mediterraneo

Si conclude con un risultato ben oltre le aspettative la quinta edizione del Between Music&Arts Festival, che ha animato per cinque giorni il sito UNESCO della Sicilia centrale con ben 16 eventi tra musica, performance di danza arti visive, cinema, e dibattiti. Ideato da Roberto Grossi, il progetto è prodotto e organizzato da Globart Associazione culturale ETS con la direzione artistica sempre di Grossi e di Stefano Mastruzzi.

Due importanti appuntamenti il 4 luglio: nel pomeriggio, a Mazzarino presso l'azienda di Licia Guccione, è stata presentata l’opera realizzata da Simone Lingua in residenza per il progetto targato Between “Arte e Natura nelle terre del Mediterraneo”. Curato da Licia Guccione e Solveig Cogliani in collaborazione con Confagricoltura Donna Sicilia e Anpa. Interessante incontro tra impresa, il ciclo della vita e arte. In serata, il viaggio è proseguito nel giardino pensile del Museo Archeologico di Aidone, strapieno di pubblico, con il concerto "Parientes" del trio Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Il live, intenso e sofisticato, tra jazz, sonorità del mondo e canzone d’autore italiane capaci di attraversare generi e confini. Il festival si è concluso domenica 5 luglio con un ricchissimo programma a Piazza Armerina.

Un talk “Il Progetto Gibellina” Città dell’Arte Contemporanea 2026 moderato da Antonello Piraneo e Andrea Cusumano, sulle prospettive del progetto tra arte contemporanea, rigenerazione urbana e visione territoriale, nel quadro di un accordo programmatico con il Between Festival. A seguire "Campus Cinema" con la proiezione dei cortometraggi, immagini, interpretazioni e racconti inediti dei giovani filmaker coordinati da Mario Grossi. E’ stato premiato il cortometraggio dal titolo “ARRESTA”. I riflettori poi si sono spostati in Piazza Duomo per la grande serata conclusiva “L’energia dei giovani nell’arte”.

Sul palco l’Orchestra residente del Between “Musicainsieme a Librino” con la cantautrice Francesca Feci, che intreccia formazione musicale, inclusione e talenti emergenti. Grande interesse e novità da ArchLabs - Università di Bologna che ha presentato gli esiti delle attività di scavo e ricerca archeologica presso la Villa Romana del Casale e 50hFilmContest, con la proiezione del corto selezionato tra quelli girati in sole 50 ore sul territorio tra scrittura e produzione audio visiva. Gran Finale con "Between Songwriting Camp" , coordinato dal Saint Louis College of Music nel quale i giovani musicisti del Campus Musica in residenza in un ex convento del XVIII secolo hanno interpretato i brani originali esaltando la forza della creatività e l’incontro tra identità del Mediterraneo. Il direttore artistico Roberto Grossi: “Un Festival che ha affermato i valori dell’unione e della condivisione. Tutti i protagonisti, i giovani dei Campus provenienti da 22 paesi diversi, gli operatori la cittadinanza hanno vissuto tutti e 16 eventi esperienze ed emozioni forti di rigenerazione creando legami con i significati dei luoghi , le comunità, per una società che sia aperta, accogliente e ricca di opportunità soprattutto per i giovani”.