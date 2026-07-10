Colpo Paraguay ai Mondiali 2026: elimina la Germania sul campo... e conquista gli italiani online. Su Bakeca Incontri boom di interesse per le paraguayane (+33%)

Non ha solo mandato a casa la Germania. Il Paraguay ha conquistato anche il web. La nazionale sudamericana è stata una delle grandi sorprese dei Mondiali 2026: prima l'impresa ai calci di rigore contro i tedeschi, poi una cavalcata che ha acceso i riflettori su un Paese fino a quel momento lontano dai pronostici. E anche quando la corsa mondiale si è fermata contro la Francia, il fascino del Paraguay non si è spento. Lo confermano i dati dell'Osservatorio Bakeca Incontri, osservatorio privilegiato sui fenomeni sociali e di costume che emergono online. Nelle 24 ore successive alla storica vittoria contro la Germania del 29 giugno, le ricerche dei termini "Paraguay" e "paraguayane" sono cresciute del 33%, trasformando la sorpresa del Mondiale in un vero e proprio fenomeno di curiosità online. Ma il dato più interessante arriva dopo. Nemmeno la sconfitta contro la Francia è bastata a raffreddare l'interesse degli italiani: il Paraguay ha continuato a occupare le prime posizioni tra le nazionalità più cercate sulla piattaforma, segno che l’ "effetto Paraguay" è andato ben oltre il risultato sportivo. Quando una nazionale sorprende, infatti, non cresce soltanto l'attenzione verso il calcio. Aumenta anche la curiosità verso il Paese, la sua cultura e, nel caso del Paraguay, anche verso il fascino delle sue donne. I Mondiali, ancora una volta, dimostrano di essere molto più di una competizione calcistica: sono un acceleratore di tendenze, curiosità e immaginario collettivo. "Ogni grande sorpresa del torneo genera un effetto immediato anche sulle query degli utenti", osserva l'Osservatorio Bakeca Incontri. "L'impresa del Paraguay ha acceso una curiosità che non si è fermata al fischio finale. Anzi, il Paese ha continuato a restare tra i protagonisti delle ricerche anche dopo l'eliminazione dal torneo." Se sul campo il sogno mondiale si è interrotto ai quarti contro la Francia, online il Paraguay continua a giocare un'altra partita. E, almeno nell’interesse degli italiani, sembra averla già vinta.