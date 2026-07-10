Mondiali 2026: Brasile e Messico escono dal torneo, ma continuano a far perdere la testa agli utenti di Bakeka Incontri

Secondo i dati dell' Osservatorio Permanente Bakeca Incontri , osservatorio privilegiato sui fenomeni sociali e di costume che emergono online, le sorprese dei Mondiali 2026 non hanno cambiato le preferenze degli utenti. Dopo la vittoria della Norvegia sul Brasile per 2-1 e il successo dell' Inghilterra sul Messico per 3-2 , il tabellone cambia, ma il desiderio degli utenti no. Se il Mondiale manda a casa Brasile e Messico, le ricerche raccontano un'altra partita: quella del fascino, dove le due nazionali continuano a giocare da protagoniste.

Brasile eliminato, ma resta il re delle fantasie

La sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, arrivata il 5 luglio, mette fine al sogno mondiale del Brasile. Ma basta guardare i dati di Bakeca Incontri per capire che il fischio finale non ha spento l'interesse degli utenti. Anzi. Le brasiliane continuano a dominare le preferenze degli utenti, registrando un incremento del 35% nelle query dedicate e confermando che il loro fascino non conosce eliminazioni. Sul campo il Brasile può anche uscire di scena, ma nell'immaginario degli utenti resta saldamente in partita.

Messico fuori, ma la curiosità sale

Copione simile per il Messico. La sconfitta per 3-2 contro l'Inghilterra chiude il percorso mondiale della nazionale, ma non quello dell'interesse degli utenti.

Nelle ore successive alla partita, le consultazioni dedicate alle messicane aumentano del 15%, segno che il risultato del campo non basta a raffreddare la curiosità degli utenti. Al contrario, sembra quasi accendere ancora di più l'interesse, mantenendo il Messico ai vertici delle preferenze su Bakeca Incontri.

Brasile e Messico lasciano così il Mondiale, ma restano tra i Paesi più desiderati della piattaforma. Ancora una volta, i dati dell'Osservatorio Permanente Bakeca Incontri mostrano che tra calcio e attrazione valgono regole diverse: si può perdere una partita, ma continuare ad accendere la fantasia. Perché i gol decidono chi passa il turno, il fascino decide chi resta nei pensieri... e tra le preferenze degli utenti.

Osservatorio Bakeca Incontri

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