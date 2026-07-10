Il Ministro Abodi ha ricevuto oggi la squadra della De Akker Bologna

Nella piscina all’aperto di Atene, i ragazzi di Federico Mistrangelo hanno costruito un autentico capolavoro e vinto con pieno merito 17-14 con gli ungheresi dell’Honved la squadra favorita delle finali four

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha ricevuto oggi la squadra della De Akker Bologna, uno dei fiori all’occhiello di ASI, da poco vincitrice della Conference Cup di pallanuoto. Nella piscina all’aperto di Atene, i ragazzi di Federico Mistrangelo hanno costruito un autentico capolavoro e vinto con pieno merito 17-14 con gli ungheresi dell’Honved la squadra favorita delle finali four. Presente all’incontro il Presidente della De Akker Alberto Vecchi e il Presidente di ASI Claudio Barbaro.

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