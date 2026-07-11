Inaugurata In Lympha, l'istallazione di Anna Cerofolini che illumina Videocittà

È stata inaugurata ieri sera al Gazometro Ostiense, nell’ambito di Videocittà – Watercult Special Edition 2026, In Lympha, un’installazione immersiva site-specific il cui intero universo visivo e narrativo è stato ideato dall’artista Anna Cerofolini, prodotta da Eni e realizzata in collaborazione con Videocittà, con le musiche di Apparat. L’opera interpreta l’acqua come origine e principio generativo: una forza che accoglie, nutre e mette in movimento ogni forma di vita. Il percorso accompagna il pubblico attraverso uno spazio di soglia che introduce gradualmente all’esperienza immersiva, sviluppandosi poi in un ambiente composto da anelli in propagazione, evocazione delle onde generate da un corpo che entra nel fluido.