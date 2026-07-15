Sport, comunicazione e diplomazia: l’incontro al Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport ha ospitato presso la propria sede una tappa dell’“Italian-African Sport Diplomacy Fellowship”, il corso di formazione organizzato congiuntamente dalla Luiss School of Government e da UNITAR, l’Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il professor Lorenzo Valeri e la dottoressa Francesca De Sanctis, insieme a 13 rappresentanti provenienti da 11 Paesi: Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Somalia, Senegal, Tunisia, Marocco, Tanzania e Sudafrica.

Nel corso della visita, il Corriere dello Sport ha illustrato il tema “The Importance of Sports Communication and Sports Journalism in Diplomacy”, approfondendo il ruolo della comunicazione e del giornalismo sportivo nei rapporti internazionali.

Il programma, unico nel suo genere in Italia, ha l’obiettivo di analizzare il legame tra sport e diplomazia e di fornire conoscenze avanzate e orientate alla pratica.

Particolare attenzione è stata dedicata alla capacità dello sport di diventare uno strumento di soft power, favorendo il dialogo, l’inclusione e la cooperazione tra Paesi.

Il Corriere dello Sport ha evidenziato come il racconto sportivo possa andare oltre la semplice cronaca, contribuendo a diffondere valori universali e a creare occasioni di incontro tra popoli, culture e istituzioni.

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