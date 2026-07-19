A De Rossi il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”



Il riconoscimento nazionale, nato dalla sinergia tra il gruppo USSI Toscana e l'Associazione Costruiamo Gentilezza, è stato assegnato al tecnico per il suo costante e concreto impegno nel sociale e per la promozione di progetti di inclusione che vedono lo sport come strumento fondamentale a supporto delle giovani generazioni. A consegnare il premio, è stata Gaia Simonetti, ideatrice del Premio, giornalista sportiva e ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza.



Il Premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport" nasce nel 2022 ispirandosi ad un gesto del cuore, quello del portiere Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere una famiglia fuggita dalla guerra. Nel corso degli anni, la maglia della gentilezza è stata assegnata a donne e uomini di sport che si sono distinti per gesti di grande umanità e progetti di inclusione proprio attraverso lo sport.

Una delle particolarità del Premio è che spesso la segnalazione dei candidati arriva direttamente dai bambini e dalle bambine.