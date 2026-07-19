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A De Rossi il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”

A De Rossi il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”

A Moena nella sede del ritiro rossoblù consegnato il riconoscimento al tecnico del Genoa
1 min

Nella cornice della Val di Fassa, sede del ritiro estivo del Genoa, presso il Centro Sportivo Benatti di Moena, l’allenatore rossoblù Daniele De Rossi ha ricevuto (nella foto Genoa CFC), diventando ambasciatore di gentilezza, la maglia del Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”. 


Il riconoscimento nazionale, nato dalla sinergia tra il gruppo USSI Toscana e l'Associazione Costruiamo Gentilezza, è stato assegnato al tecnico per il suo costante e concreto impegno nel sociale e per la promozione di progetti di inclusione che vedono lo sport come strumento fondamentale a supporto delle giovani generazioni. A consegnare il premio, è stata Gaia Simonetti, ideatrice del Premio, giornalista sportiva e ambasciatrice di  Costruiamo Gentilezza.


Il Premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport" nasce nel 2022 ispirandosi ad un gesto del cuore, quello del portiere Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere una famiglia fuggita dalla guerra. Nel corso degli anni, la maglia della gentilezza è stata assegnata a donne e uomini di sport che si sono distinti per gesti di grande umanità e progetti di inclusione proprio attraverso lo sport. 
Una delle particolarità del Premio è che spesso la segnalazione dei candidati arriva direttamente dai bambini e dalle bambine.

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