Spagna Campione del Mondo, ma è la Colombia a vincere la Coppa a colpi di clic

C'è il Mondiale che si gioca sul prato verde, fatto di gol, rigori e sorprese. E poi ce n'è un altro, meno prevedibile, che si disputa a colpi di clic e curiosità. L' Osservatorio Permanente Bakeca Incontri, riferimento delle dinamiche sociali e dei fenomeni di costume che emergono sul web , ha analizzato le ricerche effettuate sul portale durante tutta la Coppa del Mondo, dall'11 giugno al 19 luglio 2026, per capire se – e quanto – il torneo abbia influenzato l'interesse verso le diverse nazionalità. Il risultato? Se sul campo il verdetto è arrivato soltanto in finale, online alcune vincitrici erano già chiarissime.

Colombia batte tutti. La finale delle ricerche è con il Brasile

La vera sorpresa del Mondiale digitale arriva dalla Colombia. Le ricerche per le colombiane sono cresciute del 15% durante il torneo, confermandole tra le nazionalità più ricercate in assoluto sul sito. A inseguire ci sono le brasiliane, che registrano un incremento dell'8%, consolidando un interesse già molto elevato.

Insomma, se la finale ufficiale si è giocata in uno stadio, quella di Bakeca Incontri ha avuto come protagoniste Colombia e Brasile, due Paesi che continuano a esercitare un forte fascino anche oltre il calcio.

Il Mondiale accende i riflettori anche sulle outsider

Non sono solo le grandi favorite a beneficiare dell'effetto Mondiale. L'analisi mostra infatti una crescita significativa anche per nazionalità generalmente più di nicchia.

Le ricerche per le paraguaiane sono aumentate del 30%, mentre quelle per le haitiane hanno registrato un incremento del 18% rispetto al periodo precedente. Un segnale che conferma come una competizione globale riesca ad amplificare la curiosità verso Paesi che, al di fuori dei grandi eventi internazionali, ricevono normalmente un'attenzione più contenuta.

Le italiane? Restano le campionesse assolute

C'è però una categoria in cui il primato non si discute. Le italiane sono infatti la nazionalità più cercata in assoluto sulla piattaforma, con oltre 6 milioni di ricerche registrate nel periodo del Mondiale.

Un dato che racconta una preferenza consolidata e che lascia spazio a un piccolo gioco di fantasia: se l'Italia fosse stata tra le squadre protagoniste della Coppa del Mondo, è facile immaginare che l'effetto tifo avrebbe potuto spingere ancora più in alto numeri già da record.

Quando il calcio diventa fenomeno di costume

Ogni Mondiale racconta qualcosa che va oltre il risultato sportivo. Cambiano le conversazioni sui social, si riscoprono tradizioni, si imparano inni nazionali e, a quanto pare, cambiano anche le ricerche online.

I dati dell'Osservatorio Permanente Bakeca Incontri mostrano come una manifestazione capace di coinvolgere miliardi di persone finisca per influenzare anche la curiosità verso le diverse nazionalità. Perché il calcio, da sempre, non parla soltanto di sport: è un grande acceleratore di immaginario, stereotipi e interesse culturale.

E così, almeno sul web, anche la Coppa del Mondo incorona le sue vincitrici. Non con una medaglia al collo, ma con un'impennata di ricerche.

Osservatorio Bakeca Incontri

L’Osservatorio Bakeca Incontri è un centro di analisi statistica che opera con un team dedicato allo studio dei trend digitali e dei comportamenti online nel comparto dell’intrattenimento per adulti.

L’attività di ricerca si basa esclusivamente su dati aggregati, anonimizzati e trattati in forma statistica, senza possibilità di identificazione dei singoli utenti. Le analisi e i report prodotti hanno finalità esclusivamente conoscitive e descrittive e sono realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, comunicazione commerciale e tutela dei minori.

L’Osservatorio non svolge attività di intermediazione né promuove servizi specifici, ma si limita all’elaborazione e all’interpretazione di dati finalizzati alla comprensione dei fenomeni digitali contemporanei.