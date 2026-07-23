Presentate le nuove commissioni Aci Sport

ROMA - La Giunta Sportiva dell’ACI , riunitasi nel pomeriggio di oggi (23 luglio) a Roma, sotto la presidenza di Geronimo La Russa, ha deliberato la nuova composizione delle Commissioni Sportive (che operano per singola specialità e hanno tra i propri compiti quello di elaborare proposte tecniche e regolamentari, organizzare e promuovere i campionati nazionali e le serie titolate, supportare l'attività agonistica e il reclutamento dei giovani talenti).

Aci Sport, presentate le nuove commissioni

"Desidero innanzitutto ringraziare - ha dichiarato Geronimo La Russa, presidente dell’Aci - chi, fin qui, ha contribuito a dare un sostegno importante alle attività svolte da dalle singole Commissioni. Allo stesso tempo auguro buon lavoro ai numerosi nuovi componenti, sicuro che sapranno raggiungere gli obiettivi prefissati. Il metodo che ci ha portato alle nuove composizioni è stato dettato innanzitutto dalla professionalità e dalla competenza di chi farà parte delle diverse Commissioni".

Le parole del presidente Geronimo La Russa

"Sono certo che a rendere sempre più competitivo e qualificato l’impegno della nostra Federazione Sportiva - ha proseguito Geronimo La Russa - sarà il lavoro di squadra. Solo in questo modo sarà possibile raggiungere traguardi ambiziosi e importanti come quelli che abbiamo l’obbligo di prefissarci. Poter, poi, contare sull’esperienza di campioni come Miky Biasion o Riccardo Patrese, solo per citare due nomi, sarà un valore aggiunto a completamento di un team che farà proprio della coesione e della voglia di fare il suo elemento distintivo. Così come la dedizione e la professionalità di Giuseppe Zagami e Raffaele Pelillo, fondamentali nel percorso effettuato fin qui, risulteranno sempre centrali nei lavori delle Commissioni e determinanti per poter effettuare le scelte migliori".