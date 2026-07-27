Oltre i colori: come l’identità visiva trasforma un gruppo sportivo in una vera squadra

In Italia sono attive oltre 112.000 associazioni e società sportive dilettantistiche, con 16,2 milioni di italiani che praticano sport in modo regolare. Si tratta del dato più alto mai registrato, secondo il Rapporto Sport 2024 di Sport e Salute. Dietro ciascuna di queste realtà c’è un gruppo di persone che si allena insieme, compete insieme, e in molti casi, indossa una maglia per dare a questo stare insieme un’identità riconoscibile.

La domanda, allora, nasce spontanea: quanto conta quella maglia quando parliamo di un ecosistema complesso come quello di una squadra sportiva?

La maglia come strumento psicologico

Indossare la stessa divisa dei propri compagni può influenzare il modo in cui un atleta si percepisce e percepisce il gruppo. Secondo una ricerca pubblicata su Frontiers in Psychology nel 2025, la coesione di squadra predice in modo significativo la resilienza psicologica degli atleti, come la loro capacità di reagire alle difficoltà, mantenere la concentrazione sotto pressione e tornare a performare ad alti livelli anche dopo un errore.

Secondo il concetto di enclothed cognition, definito da Adam e Galinsky nel 2012 sul Journal of Experimental Social Psychology, indossare un indumento con un significato simbolico specifico influenza i processi psicologici di chi lo indossa. Applicato alla divisa sportiva, il meccanismo funziona allo stesso modo: una maglia con i colori e il logo della propria squadra non è un indumento neutro. Attiva nel giocatore l'identità collettiva che quella maglia rappresenta (può essere la storia del club, il legame con i compagni di allenamento o gli obiettivi stagionali condivisi) rafforzando il senso di appartenenza e la motivazione a performare come parte di un gruppo, non come individuo isolato.

Come evidenziato dalla FIGC con la campagna “Una sola maglia. In campo, sugli spalti e a casa” lanciata nel marzo 2026, la maglia azzurra che tutti conosciamo diventa un simbolo di identità condivisa che attraversa generazioni, territori e storie diverse. Il principio vale su scala diversa per ogni club, ogni associazione sportiva, ogni squadra di quartiere.

Dai professionisti ai dilettanti: il valore dell’identità visiva nei club locali

Nei club dilettantistici l’identità visiva parte da zero, senza milioni di tifosi, decenni di storia o budget comunicativi strutturati. La maglia è spesso lo strumento più accessibile per costruirla.

Su oltre 112.000 ASD e SSD attive in Italia, la grande maggioranza opera con risorse limitate e volontariato. In questi contesti, dove le risorse sono limitate e il volontariato è spesso la norma, l'identità visiva è uno degli strumenti più accessibili per costruire riconoscibilità: una maglia con i colori e il logo del club è il segnale più immediato con cui una squadra si distingue dagli altri gruppi che condividono lo stesso campo o la stessa pista.

Un segnale chiaro di quanto l'identità visiva sia diventata una priorità anche nel mondo dilettantistico viene dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), che nel luglio 2026 ha completato un rebranding integrale dell'intera organizzazione. Il progetto ha coinvolto ogni livello della struttura: dal logo istituzionale alle identità visive dei singoli campionati.

La scelta di affidare il progetto all'Università Europea del Design di Pescara, con cui la collaborazione è durata due anni, non è stata casuale. L'obiettivo dichiarato dal presidente Giancarlo Abete era costruire un'immagine capace di “raccontare la forza della comunità, valorizzando la storia e i valori che da sempre contraddistinguono il calcio dilettantistico italiano”. In altre parole, rafforzare un posizionamento identitario, e non un semplice restyling estetico.

È un caso che vale come indicatore di tendenza: quando la più grande organizzazione del calcio non professionistico italiano decide di investire due anni e una collaborazione accademica nella propria identità visiva, è perché quella identità è diventata rilevante per la coesione interna, per la riconoscibilità esterna e per la credibilità dell'intero movimento.

Gli elementi che costruiscono l’identità visiva di una squadra

• I colori sociali: la palette cromatica è il primo segnale di riconoscimento, visibile a distanza. Deve essere coerente su tutti i capi, dalla maglia da gara al pile da allenamento.

• Il logo e la grafica: un simbolo riconoscibile contribuisce alla continuità visiva e può rafforzare il senso di appartenenza nel tempo.

• La coerenza tra tutti i capi: una squadra in campo con maglie uguali comunica ordine e professionalità. Maglie diverse comunicano improvvisazione.

• La qualità del tessuto: fattore funzionale prima che estetico. Un tessuto tecnico traspirante gestisce il calore e l’umidità, migliorando comfort e performance degli atleti.

Materiali tecnici: cosa sono e perché fanno la differenza

Le divise sportive moderne sono realizzate prevalentemente in poliestere e fibre elasticizzate. Il poliestere tecnico gestisce la sudorazione tramite il meccanismo del moisture wicking: le molecole d’acqua vengono trasportate dall’interno verso l’esterno del tessuto, dove evaporano più rapidamente. Questo mantiene l’atleta asciutto durante lo sforzo, riducendo il rischio di surriscaldamento e l’attrito tra tessuto e pelle.

Le fibre elasticizzate, come il lycra o l’elastan, garantiscono libertà di movimento senza compromettere la vestibilità. Un tessuto che si deforma seguendo il corpo non crea resistenza nei movimenti e si restringe alla posizione originale dopo ogni azione, mantenendo la forma nel tempo anche dopo lavaggi frequenti.

Per un club dilettantistico che usa le stesse maglie per una o due stagioni, questo significa durabilità concreta. Per gli atleti che le indossano più volte a settimana, significa comfort costante durante allenamenti e gare.

Ottenere una maglia che rispetti sia i colori sociali sia le richieste degli sponsor richiede competenze specifiche, ed è qui che entrano in gioco i rivenditori di magliette tecniche per squadre e associazioni, in grado di garantire traspirabilità dei materiali e precisione cromatica anche sui dettagli più delicati.

La maglia come strumento di sponsorship locale

C’è una dimensione economica nella scelta della divisa sportiva che i club dilettantistici spesso sottovalutano. La maglia è il principale veicolo di visibilità per gli sponsor locali e la qualità della stampa e dei materiali può influenzare la percezione del brand sponsor da parte del pubblico.

Le sponsorizzazioni sportive possono avere un trattamento fiscale specifico e, in determinate condizioni, essere considerate spese pubblicitarie (ovviamente è sempre opportuno verificare il caso concreto con il consulente fiscale aziendale). Dal punto di vista della visibilità, per un’azienda locale di qualsiasi tipologia o dimensione, sponsorizzare il club del proprio territorio significa raggiungere una comunità geograficamente vicina con un livello di coinvolgimento emotivo difficile da replicare con altri canali. La maglia non è un banner: è un oggetto che le persone scelgono di indossare, che accompagna ogni allenamento e ogni partita.

Identità visiva integrata: oltre la maglia da gara

L’identità visiva di un club non si esaurisce nella maglia da competizione. Felpe e pile coordinati per gli allenamenti, polo tecniche per lo staff e i dirigenti, ma anche giacche a vento per le trasferte: ciascun elemento contribuisce a proiettare un’immagine unitaria in ogni contesto. Quando una squadra arriva a una trasferta con abbigliamento coordinato comunica un livello di organizzazione che si riflette sulla percezione del club da parte di avversari, arbitri e pubblico.

Questo vale anche nei momenti non agonistici: eventi di raccolta fondi, cene sociali, iniziative sul territorio. In quei contesti il club smette di indossare i suoi abiti sportivi e diventa un’associazione che rappresenta una comunità, dove l’abbigliamento coordinato rafforza quella rappresentanza.

L’identità visiva come investimento strutturale

Il settore sportivo italiano vale 24,7 miliardi di PIL, con 37,1 milioni di italiani attivi e 16,2 milioni di praticanti (fonte: Rapporto Sport 2024 di Sport e Salute), un meccanismo di cui i club dilettantistici sono la colonna vertebrale.

Un’identità visiva coerente tende a rendere il club più riconoscibile sul territorio, il che può facilitare l’acquisizione di nuovi soci e rendere più concreta la proposta agli sponsor locali. La maglia è spesso il primo elemento concreto di quella identità. Prima del sito, prima dei social, prima di qualsiasi campagna: c'è una maglia con un logo, un colore, un nome. Tutto il resto viene dopo.