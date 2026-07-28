Innovazione e qualità: il brand Saratoga festeggia i 60 anni con un gran concorso

Dal 1966 ad oggi Saratoga ha trasformato radicalmente il mondo del bricolage e dell’edilizia e ha costruito la propria reputazione e notorietà combinando tradizione artigianale e innovazione tecnologica per fornire prodotti, soluzioni e supporto affidabili ed efficaci a generazioni di professionisti, artigiani e appassionati del fai da te.

Saratoga è un riferimento autorevole e riconosciuto nel settore dei sigillanti e delle soluzioni per il ripristino e la manutenzione professionale. E’ presente in più di 30 Paesi al mondo tramite una rete capillare di rivenditori/grossisti di ferramenta e grandi catene di distribuzione.

La storia del suo brand è indissolubilmente legata a tre prodotti iconici che nel corso del tempo hanno conquistato la fiducia di chi lavora quotidianamente in cantiere, in garage o in giardino e sono diventati veri e propri standard di mercato:

BIANCOSAN, il silicone sigillante per sanitari, bagni, cucine e ambienti umidi in genere, il cui successo è legato alla sua straordinaria capacità di mantenere inalterata per oltre dieci anni un’elevata protezione contro la muffa.

il silicone sigillante per sanitari, bagni, cucine e ambienti umidi in genere, il cui successo è legato alla sua straordinaria capacità di mantenere inalterata per oltre dieci anni un’elevata protezione contro la muffa. COLLA AMERICANA, il potente adesivo che, oltre ad essere il collante ideale per la maggior parte dei materiali d’uso comune, è anche un ottimo sigillante che permette di effettuare efficacemente lavori di fissaggio e sigillatura.

il potente adesivo che, oltre ad essere il collante ideale per la maggior parte dei materiali d’uso comune, è anche un ottimo sigillante che permette di effettuare efficacemente lavori di fissaggio e sigillatura. FERNOVUS, lo smalto antiruggine d’eccellenza che, applicato direttamente sulle superfici arrugginite, permette di ottenere una verniciatura di grande qualità e durata, senza la necessità di pretrattamenti.

Questi intramontabili marchi rappresentano la storia, i valori e lo stile dell’azienda ma il portafoglio prodotti di Saratoga si estende ad un’ampia serie di articoli che interessano molteplici aree d’impiego.

Per ringraziare i consumatori che da sessant'anni scelgono la qualità e affidabilità del marchio Saratoga, l’azienda, a partire dal 15/6/26 fino al 31/10/26, ha lanciato una grande iniziativa dedicata a FERNOVUS: “GRAN CONCORSO SARATOGA – 60 ANNI DI ECCELLENZA”. Acquistando “Saratoga Gel Vernice” nei formati da 250 ml, 750 ml oppure 2.5 l in un punto vendita aderente e registrando lo scontrino, sarà possibile accedere al videogioco online e soprattutto partecipare al concorso con l’estrazione finale che si terrà il 16/11/26. In palio: 5 crociere sui Fiordi per 2 persone, 10 IPhone 17 Pro e 20 paia di Ray-Ban Meta 2.