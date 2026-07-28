Innovazione e qualità: il brand Saratoga festeggia i 60 anni con un gran concorso
Dal 1966 ad oggi Saratoga ha trasformato radicalmente il mondo del bricolage e dell’edilizia e ha costruito la propria reputazione e notorietà combinando tradizione artigianale e innovazione tecnologica per fornire prodotti, soluzioni e supporto affidabili ed efficaci a generazioni di professionisti, artigiani e appassionati del fai da te.
Saratoga è un riferimento autorevole e riconosciuto nel settore dei sigillanti e delle soluzioni per il ripristino e la manutenzione professionale. E’ presente in più di 30 Paesi al mondo tramite una rete capillare di rivenditori/grossisti di ferramenta e grandi catene di distribuzione.
La storia del suo brand è indissolubilmente legata a tre prodotti iconici che nel corso del tempo hanno conquistato la fiducia di chi lavora quotidianamente in cantiere, in garage o in giardino e sono diventati veri e propri standard di mercato:
- BIANCOSAN, il silicone sigillante per sanitari, bagni, cucine e ambienti umidi in genere, il cui successo è legato alla sua straordinaria capacità di mantenere inalterata per oltre dieci anni un’elevata protezione contro la muffa.
- COLLA AMERICANA, il potente adesivo che, oltre ad essere il collante ideale per la maggior parte dei materiali d’uso comune, è anche un ottimo sigillante che permette di effettuare efficacemente lavori di fissaggio e sigillatura.
- FERNOVUS, lo smalto antiruggine d’eccellenza che, applicato direttamente sulle superfici arrugginite, permette di ottenere una verniciatura di grande qualità e durata, senza la necessità di pretrattamenti.
Questi intramontabili marchi rappresentano la storia, i valori e lo stile dell’azienda ma il portafoglio prodotti di Saratoga si estende ad un’ampia serie di articoli che interessano molteplici aree d’impiego.
Per ringraziare i consumatori che da sessant'anni scelgono la qualità e affidabilità del marchio Saratoga, l’azienda, a partire dal 15/6/26 fino al 31/10/26, ha lanciato una grande iniziativa dedicata a FERNOVUS: “GRAN CONCORSO SARATOGA – 60 ANNI DI ECCELLENZA”. Acquistando “Saratoga Gel Vernice” nei formati da 250 ml, 750 ml oppure 2.5 l in un punto vendita aderente e registrando lo scontrino, sarà possibile accedere al videogioco online e soprattutto partecipare al concorso con l’estrazione finale che si terrà il 16/11/26. In palio: 5 crociere sui Fiordi per 2 persone, 10 IPhone 17 Pro e 20 paia di Ray-Ban Meta 2.