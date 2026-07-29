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Il Passaporto Ematico esteso alla memoria di Igor Protti

Il Passaporto Ematico esteso alla memoria di Igor Protti

Un'altra grande iniziativa della Fondazione Polito
1 min

La Fondazione Polito comunica che il progetto Passaporto Ematico sarà esteso anche alla memoria di Igor Protti, con l’autorizzazione e il sostegno della sua famiglia.

Igor è sempre stato vicino alle iniziative promosse dalla Fondazione, partecipandovi con sensibilità e convinzione. Nel corso degli anni ha sostenuto con particolare attenzione il progetto Passaporto Ematico, condividendone i valori e le finalità di prevenzione, tutela della salute e sensibilizzazione.

La Fondazione Polito desidera così rendere omaggio alla sua memoria e mantenere vivo il suo esempio attraverso un progetto nel quale Igor aveva creduto profondamente. La sua presenza, il suo sostegno e il suo ricordo continueranno ad accompagnare le attività e le iniziative della Fondazione. (Nella foto la firma di adesione al passaporto ematico davanti al notaio Fabrizio Ruffo)

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