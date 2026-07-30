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Giochi Universitari 2026 di Salerno, nel rugby trionfa l'Università di Coimbra

Giochi Universitari 2026 di Salerno, nel rugby trionfa l'Università di Coimbra

L'oro ai portoghesi che hanno sconfitto in finale i favoriti dell'Università di Rennes. Nella finalina, l'Università di Parma surclassata per 17-0 dall'Università di Vic. Tra le donne, invece, senza storia la finalissima per la medaglia d’oro. Sul gradino più alto del podio, infatti, è salita l’Università di Lione. Tutto troppo facile nel derby francese con l’University of Clermont Auvergne, meta inviolata e punteggio conclusivo di 19-0. Il bronzo è andato all’Università di Zaragoza, che ha sconfitto la squadra dell’Università di Vienna.
di Franco Esposito
2 min
SALERNO - Il gran caldo non ha condizionato le finali del Rugby 7, tra le discipline più attese in questa edizione italiana degli EUG per la qualità delle formazioni iscritti. Se l’Italia non è stata tra le protagoniste della manifestazione la vera sorpresa è arrivata dal torneo maschile. Allo stadio “Dirceu” di Eboli l’oro è andato ai portoghesi dell’Università di Coimbra che hanno vinto agevolmente la finalissima superando 12-5 la squadra dell’Università di Rennes. Alla vigilia i francesi erano stati indicati come i principali candidati alla vittoria, per molti avrebbero dominato il torneo senza particolari problemi. Invece la corsa all’oro della formazione transalpina si è fermata sul più bello, fermata dalla squadra portoghese che ha festeggiato con merito la vittoria.  
Nella finalina si sperava in una medaglia italiana ma la rappresentativa dell’Università di Parma non è mai stata in partita ed è stata surclassata con un netto 17-0 dall’Università di Vic. Inevitabile la delusione per i rugbysti emiliani che puntavano al podio.
Tra le donne, invece, senza storia la finalissima per la medaglia d’oro. Sul gradino più alto del podio, infatti, è salita l’Università di Lione. Tutto troppo facile nel derby francese con l’University of Clermont Auvergne, meta inviolata e punteggio conclusivo di 19-0. Il bronzo è andato all’Università di Zaragoza, che ha sconfitto la squadra dell’Università di Vienna.

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