Da Blanco a Shiva, l'estate di Baia Domizia diventa incandescente: ecco il programma

È un’estate incandescente quella che si respira in tutta Italia. Ma c’è anche quella musicale che si sopporta decisamente meglio e che, anzi, anima le serate di Baia Domizia , nota località campana. All' Arena dei Pini l'estate 2026 sarà da urlo: tanti gli appuntamenti musicali imperdibili con grandi eventi e concerti in programma per il “ Baia Domizia Summer Festival” . Dopo il live tributo a Morricone (4 agosto), ci sarà lo show gratuito di Fabio Rovazzi (8 agosto), il concerto di Ernia & Coco (10 agosto) e l'atteso appuntamento con Shiva & Frezza (17 agosto).

Non solo, ad accendere le emozioni arriverà anche Blanco che si esibirà il 12 agosto, inaugurando così la stagione estiva del “Baia Domizia Summer Festival 2026”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Blanco, un artista di grande rilevanza, che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua musica innovativa e il suo stile unico. La sua presenza sul palco dell’Arena dei Pini promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i fan e gli amanti della musica”, dichiara il Sindaco di Cellole, Guido Di Leone.

Dove acquistare i biglietti per gli eventi in programma

I biglietti sono già disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne, Go2 e presso i rivenditori autorizzati. L’evento è il risultato della collaborazione tra il Sindaco Di Leone e l’Assessore al Turismo, Giuseppe Ponticelli, con l’obiettivo di promuovere il turismo e offrire spettacoli di qualità lungo tutto il litorale domizio.