Rana e OnDance festeggiano insieme: sei anni di danza, bellezza, amicizia e convivilalità
Ma a rendere ancora più speciale questa edizione c'è l’attesissima Marcia di OnDance: duemila appassionati di danza si uniranno e attraverseranno a tempo di musica il castello Sforzesco ed il parco Sempione, ballando sulle note di trenta generi musicali e trasformando il percorso in un grande palcoscenico a cielo aperto. A conclusione della marcia i ballerini festeggeranno grazie al golosissimo “Lasagna Rana Party” per celebrare l’amicizia e la gioia di stare insieme!
Milano, 2 settembre 2026 – Per il sesto anno consecutivo, il Pastificio Rana rinnova con entusiasmo il proprio sostegno a OnDance, la Grande Festa della Danza ideata e diretta da Roberto Bolle. L’attesissimo appuntamento, che a ogni edizione richiama migliaia di appassionati, celebra il talento, la condivisione e il valore dell’arte come strumento di espressione di sé, benessere e coesione sociale.
Tra il Parco Sempione e il Castello Sforzesco, dall’11 al 13 settembre Rana sarà protagonista unendo l’amore per la danza al piacere della convivialità, regalando a partecipanti e visitatori occasioni di incontro, divertimento e golose esperienze di gusto.
“Da sei anni il Pastificio Rana accompagna OnDance con una presenza attenta e partecipe, condividendo con noi il desiderio di creare momenti di incontro, benessere e felicità. Un sostegno che, nel tempo, è diventato parte integrante dello spirito della manifestazione, contribuendo a rendere ogni edizione ancora più accogliente e trasformando la danza in un'occasione di condivisione aperta a tutti” – dichiara Roberto Bolle. “Quest'anno OnDance celebra la felicità, perché credo che sia uno dei doni più autentici che la danza possa offrire. Una felicità che nasce dal muoversi insieme, dal ritrovarsi, dal condividere emozioni e anche da quei momenti semplici a tavola che ci fanno sentire parte della stessa comunità. È bello poter vivere questo percorso con un partner come Pastificio Rana, che crede, come noi, nel valore delle relazioni e della condivisione per creare un'esperienza davvero autentica e speciale.”
“È da sei anni che ci siamo uniti alle danze di OnDance, una festa collettiva di talento, amicizia e gioia unica nel suo genere, nata da un artista altrettanto unico e generoso, l'amico Roberto Bolle. Condividiamo la stessa visione: ispirare i giovani a scoprire la propria passione, infondere fiducia nel talento, rendere le arti accessibili a tutti trasformandole in un potente strumento di incontro, condivisione, crescita personale e corale” – dichiara con entusiasmo Gian Luca Rana, Amministratore Delegato di Pastificio Rana. “Rinnovare il nostro impegno al fianco di OnDance significa sostenere un’iniziativa che diffonde non solo l'universale linguaggio della danza ma anche sentimenti di generosità e bellezza, connessioni autentiche ed emozioni che lasciano un segno profondo nelle persone e nelle comunità. Portando la danza oltre i confini dei luoghi tradizionalmente ad essa dedicati, OnDance mette il talento a disposizione di tutti, coinvolgendo migliaia di persone in un’esperienza aperta, inclusiva e partecipativa. Al tempo stesso, offre ai giovani appassionati occasioni preziose per esprimersi, confrontarsi e coltivare il proprio potenziale. Credo da sempre nell’importanza di sostenere e valorizzare le nuove generazioni, offrendo loro opportunità concrete di crescita e sviluppo. Come imprenditore, considero il sostegno alla cultura e ai giovani non solo una responsabilità, ma anche un privilegio: è attraverso la bellezza, la condivisione e l’accesso alle opportunità che possiamo ispirare il cambiamento e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.”
Anche quest’anno Rana parteciperà con tre speciali Gioiaverde Class, le open class gratuite che prendono il nome dalla linea di pasta ripiena alle verdure del Pastificio. Le lezioni coinvolgeranno gli appassionati nei ritmi e nelle atmosfere di tre stili molto amati dalle nuove generazioni: Modern, K-Pop e Hip Hop.
Nel suggestivo scenario del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, l’esperienza proseguirà poi attraverso il gusto. Tutti gli iscritti alle 25 classi di OnDance e i loro accompagnatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio tra gli iconici sapori firmati Rana, celebrando il piacere del buon cibo e della condivisione.
I tre giorni della manifestazione culmineranno infine con la Marcia di OnDance, una straordinaria celebrazione collettiva che vedrà duemila ballerini appartenenti a 30 diversi stili di danza attraversare il Castello Sforzesco e il Parco Sempione accompagnati dalla musica. Un flusso continuo di energia e movimento, in cui stili e linguaggi coreografici differenti si intrecciano, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Passo dopo passo, musica e danza daranno vita a uno spettacolo corale capace di coinvolgere partecipanti e pubblico in un’unica, grande esperienza indimenticabile.
Per festeggiare insieme questo momento speciale, Rana offrirà un party a base delle sue golose lasagne a tutti i partecipanti della Marcia, trasformando il gran finale dell’evento in una grande festa del gusto. Un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e celebrare i valori che da sempre accomunano Rana e OnDance: la gioia di stare insieme, la passione per la bellezza e il desiderio di nutrire il talento.
Pastificio Rana apre le sue porte nel 1962 a San Giovanni Lupatoto (Verona) e inizia il suo viaggio nell'eccellenza e nel gusto, tra tradizione e innovazione. Fondata dal presidente Giovanni Rana, l'impresa è guidata da oltre 35 anni da Gian Luca Rana, amministratore delegato, che ha portato il Gruppo a diventare leader mondiale nella pasta fresca, liscia e ripiena, gnocchi, piatti pronti e sughi freschi. Negli anni l'azienda è cresciuta costantemente, grazie alla passione e alla visione di Gian Luca Rana, che individua nell'innovazione, nell'internazionalizzazione e nel valore delle persone, i motori fondamentali per il successo. Oggi il Pastificio Rana ha 7 stabilimenti (5 in Italia e 2 in USA) ed è una grande famiglia di 3.500 persone. Rana concentra i propri investimenti e il proprio impegno nella ricerca e sviluppo e nella selezione delle migliori materie prime, con l'obiettivo di proporre ai consumatori solo prodotti della più alta qualità e con un gusto unico. Gli ingredienti accuratamente selezionati, uniti a passione e grande esperienza, hanno permesso di far conoscere e apprezzare i prodotti Rana in quasi 70 Paesi nel mondo. Dal 2007 l'azienda è entrata anche nel mondo della ristorazione con un format di “show cooking”, dove i piatti vengono preparati al momento in una grande cucina a vista. Ad oggi la catena conta 20 ristoranti distribuiti in tutt'Italia. Inoltre, nel 2018 entra nel fine-dining con il Ristorante Famiglia Rana, in provincia di Verona, voluto da Gian Luca Rana come luogo di ricerca, che ha ottenuto due Stelle nella Guida MICHELIN Italia. Nel 2024 il progetto di alta ristorazione ha continuato a crescere con l’apertura del ristorante “Riviera” a Punta San Viglio sul lago di Garda. Entrambi i ristoranti sono guidati dallo chef Francesco Sodano.
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