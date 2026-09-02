Rana e OnDance festeggiano insieme: sei anni di danza, bellezza, amicizia e convivilalità

Milano, 2 settembre 2026 – Per il sesto anno consecutivo, il Pastificio Rana rinnova con entusiasmo il proprio sostegno a OnDance, la Grande Festa della Danza ideata e diretta da Roberto Bolle. L’attesissimo appuntamento, che a ogni edizione richiama migliaia di appassionati, celebra il talento, la condivisione e il valore dell’arte come strumento di espressione di sé, benessere e coesione sociale. Tra il Parco Sempione e il Castello Sforzesco, dall’11 al 13 settembre Rana sarà protagonista unendo l’amore per la danza al piacere della convivialità, regalando a partecipanti e visitatori occasioni di incontro, divertimento e golose esperienze di gusto. “Da sei anni il Pastificio Rana accompagna OnDance con una presenza attenta e partecipe, condividendo con noi il desiderio di creare momenti di incontro, benessere e felicità. Un sostegno che, nel tempo, è diventato parte integrante dello spirito della manifestazione, contribuendo a rendere ogni edizione ancora più accogliente e trasformando la danza in un'occasione di condivisione aperta a tutti” – dichiara Roberto Bolle . “Quest'anno OnDance celebra la felicità, perché credo che sia uno dei doni più autentici che la danza possa offrire. Una felicità che nasce dal muoversi insieme, dal ritrovarsi, dal condividere emozioni e anche da quei momenti semplici a tavola che ci fanno sentire parte della stessa comunità. È bello poter vivere questo percorso con un partner come Pastificio Rana, che crede, come noi, nel valore delle relazioni e della condivisione per creare un'esperienza davvero autentica e speciale.”



“È da sei anni che ci siamo uniti alle danze di OnDance, una festa collettiva di talento, amicizia e gioia unica nel suo genere, nata da un artista altrettanto unico e generoso, l'amico Roberto Bolle. Condividiamo la stessa visione: ispirare i giovani a scoprire la propria passione, infondere fiducia nel talento, rendere le arti accessibili a tutti trasformandole in un potente strumento di incontro, condivisione, crescita personale e corale” – dichiara con entusiasmo Gian Luca Rana, Amministratore Delegato di Pastificio Rana. “Rinnovare il nostro impegno al fianco di OnDance significa sostenere un’iniziativa che diffonde non solo l'universale linguaggio della danza ma anche sentimenti di generosità e bellezza, connessioni autentiche ed emozioni che lasciano un segno profondo nelle persone e nelle comunità. Portando la danza oltre i confini dei luoghi tradizionalmente ad essa dedicati, OnDance mette il talento a disposizione di tutti, coinvolgendo migliaia di persone in un’esperienza aperta, inclusiva e partecipativa. Al tempo stesso, offre ai giovani appassionati occasioni preziose per esprimersi, confrontarsi e coltivare il proprio potenziale. Credo da sempre nell’importanza di sostenere e valorizzare le nuove generazioni, offrendo loro opportunità concrete di crescita e sviluppo. Come imprenditore, considero il sostegno alla cultura e ai giovani non solo una responsabilità, ma anche un privilegio: è attraverso la bellezza, la condivisione e l’accesso alle opportunità che possiamo ispirare il cambiamento e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.”





Anche quest’anno Rana parteciperà con tre speciali Gioiaverde Class, le open class gratuite che prendono il nome dalla linea di pasta ripiena alle verdure del Pastificio. Le lezioni coinvolgeranno gli appassionati nei ritmi e nelle atmosfere di tre stili molto amati dalle nuove generazioni: Modern, K-Pop e Hip Hop.

Nel suggestivo scenario del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, l’esperienza proseguirà poi attraverso il gusto. Tutti gli iscritti alle 25 classi di OnDance e i loro accompagnatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio tra gli iconici sapori firmati Rana, celebrando il piacere del buon cibo e della condivisione.

I tre giorni della manifestazione culmineranno infine con la Marcia di OnDance, una straordinaria celebrazione collettiva che vedrà duemila ballerini appartenenti a 30 diversi stili di danza attraversare il Castello Sforzesco e il Parco Sempione accompagnati dalla musica. Un flusso continuo di energia e movimento, in cui stili e linguaggi coreografici differenti si intrecciano, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Passo dopo passo, musica e danza daranno vita a uno spettacolo corale capace di coinvolgere partecipanti e pubblico in un’unica, grande esperienza indimenticabile.

Per festeggiare insieme questo momento speciale, Rana offrirà un party a base delle sue golose lasagne a tutti i partecipanti della Marcia, trasformando il gran finale dell’evento in una grande festa del gusto. Un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e celebrare i valori che da sempre accomunano Rana e OnDance: la gioia di stare insieme, la passione per la bellezza e il desiderio di nutrire il talento.