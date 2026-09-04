I Love Ischia 2026, torna il grande evento in una cornice d'eccezione

Uno dei luoghi più suggestivi dell’isola d’Ischia, dove il mare incontra la storia e lo sguardo si perde verso l’imponente Castello Aragonese , farà da scenario alla nuova edizione del Premio “ I Love Ischia ”, in programma la sera dell’ 8 settembre alle ore 20 . La cornice d’eccezione dell’evento sarà lo storico Miramare e Castello, nelle immediate vicinanze del caratteristico borgo di Ischia Ponte, sospeso tra il fascino senza tempo dell’antico borgo marinaro e l’abbraccio del Mediterraneo. La struttura si distingue per un’eleganza discreta e un’ospitalità di altissimo profilo, con le sue terrazze panoramiche che sfiorano l’acqua e una vista impareggiabile sul monumentale Castello Aragonese, la struttura offre un contesto di straordinaria bellezza, capace di trasformare ogni appuntamento in un’esperienza memorabile.

È qui che si svolgerà l’evento promosso e organizzato dal giornalista Franco Cavallaro, patron del Premio “I Love Ischia”, nato con l’obiettivo di celebrare personalità che, attraverso il proprio percorso professionale, si sono distinte nei diversi ambiti della cultura, dell’informazione, dello spettacolo, dell’imprenditoria e della gastronomia. La serata vedrà la direzione e la conduzione della giornalista Manuela Bottiglieri, affiancata sul palco dall’attrice, autrice e coach Irene Antonucci.

Un nutrito e qualificato parterre di ospiti riceverà quest’anno il prestigioso riconoscimento: S.E.R. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Emerito della Pontificia Accademia per la Vita e Consigliere Spirituale della Comunità di Sant’Egidio; Grazia Graziadei, Vice Direttore del Tg1 Rai; Rino Barillari, Fotoreporter; Giovanna Serpico, Caposervizio di Rai Radio 1; Federica Corsini, Vice Caporedattore del Tg2 Rai e Responsabile del settore Moda; Francesco Furino, Amministratore Delegato del Vulcano Buono di Nola; Luigi Carbone, Caposervizio e Responsabile Web e Social della Tgr Campania Rai; Daniela Fedi, Editorialista e Critico di Moda de Il Giornale; Enzo Campagnoli, Direttore d’orchestra; Roberta Ammendola, Conduttrice di RaiNews24 e Rai Italia; Natalia Distefano, Redattrice del Corriere della Sera; Valentina Lo Russo, Redattrice di Radio Dimensione Suono Roma; Ciro Calise, Chef e imprenditore alberghiero.

Tredici protagonisti di mondi professionali differenti, accomunati dall'eccellenza dei loro percorsi e dalla capacità, ciascuno nel proprio settore, di rappresentare e raccontare il valore della cultura, dell'informazione, della creatività e dell'imprenditoria italiana. Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito l’Associazione Culturale IschiaMia, Federalberghi Ischia e Procida e Assoturismo Campania, con il patrocinio morale del Comune di Ischia e della Regione Campania. «Sono particolarmente felice di poter rinnovare anche quest’anno l’appuntamento con il Premio “I Love Ischia” – dichiara Franco Cavallaro, patron dell’evento – perché ogni edizione ci offre l’opportunità di incontrare e celebrare personalità di grande valore, che con il loro lavoro contribuiscono a raccontare il nostro Paese e le sue eccellenze. Ischia è una terra che ha sempre avuto una straordinaria capacità di accogliere, di emozionare e di lasciare un ricordo in chi la visita. Il nostro desiderio è continuare a valorizzarne l’immagine attraverso incontri, storie e testimonianze, creando un legame sempre più forte tra l’isola e quei protagonisti che, nei diversi ambiti professionali, rappresentano il meglio della nostra realtà nazionale. Sono certo che anche quest’anno sarà una serata ricca di emozioni e di incontri, nella splendida cornice del Miramare e Castello di Ischia».