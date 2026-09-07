Inter-Napoli, non c'è solo il calcio: durante il match crescono le ricerche di incontri

Il calcio tiene incollati allo schermo milioni di tifosi, ma a quanto pare non impedisce di concedersi qualche distrazione. Durante Inter-Napoli, infatti, le ricerche di incontri online sono aumentate sia a Milano sia a Napoli, per poi diminuire nettamente una volta terminata la partita.

È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Bakeca Incontri, che ha analizzato l’andamento delle ricerche nelle due città nelle ore a cavallo del match, suddividendole in tre fasce orarie: 17.00-18.00, 18.00-20.00 e 20.00-21.00.

Il dato più curioso arriva proprio durante la sfida. Tra le 18.00 e le 20.00, rispetto alla fascia oraria precedente, le ricerche crescono del 35% a Milano e del 42% a Napoli. Un andamento simile nelle due città, con Napoli che registra un incremento leggermente superiore.

Insomma, mentre Inter e Napoli si affrontano sul campo, la voglia di fare nuove conoscenze non sembra andare in panchina. Anzi, proprio durante il match l’attività cresce sensibilmente.

Il fischio finale, però, cambia completamente lo scenario. Tra le 20.00 e le 21.00 le ricerche diminuiscono del 54% a Milano e del 61% a Napoli rispetto alla fascia precedente. Un calo netto e quasi speculare, ancora più marcato nel capoluogo campano.

I numeri restituiscono così una curiosa fotografia delle abitudini digitali nelle ore di una delle sfide più attese del campionato: l’interesse per gli incontri sale mentre il pallone rotola, per poi frenare bruscamente una volta conclusi i novanta minuti.

E mentre il campo dava il suo verdetto, nelle ricerche dell’Osservatorio Bakeca Incontri «napoletana» si prendeva il primo posto: è stata la keyword più cercata prima, durante e dopo il match.

Inter-Napoli, dunque, non accende soltanto il tifo. Per qualcuno, durante la partita, sembra accendersi anche la voglia di incontri. Ma quando l’arbitro fischia la fine, almeno online, cala il sipario anche sulle ricerche.